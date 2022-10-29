EGM Polis maaş promosyonu ne kadar, ne zaman yatacak? 2022 Polis promosyonu ne oldu? Polis promosyonu ödeme tarihi belli oldu! İşte son durum

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını açıkladı. Peki, polis promosyonu ne zaman yatacak?

Yapılan açıklamada;

‘Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır.’ denildi.

POLİS PROMOSYONU NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını duyurdu.

POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?

Polis Promosyonu peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.