EGM Polis maaş promosyonu ne kadar, ne zaman yatacak? 2022 Polis promosyonu ne oldu? Polis promosyonu ödeme tarihi belli oldu! İşte son durum
Polis promosyonu için araştırmalar hız kazandı. Ekim ayının son günlerinde büyük merak konusu olan polis promosyonu hakkında sorular gündeme gelmeye başladı. 2022 Polis promosyonu ne kadar, ne zaman yatacak soruları araştırılıyor. Vatandaşlar, polis prosmosyonu ne oldu sorusuna cevap arıyor. Geçtiğimiz tarihlerde konuya ilişkin hem tarih hem de miktar açıklanmıştı. İşte sabırsızlıkla beklenen polis promosyonu son durum haberleri...
Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını açıkladı. Peki, polis promosyonu ne zaman yatacak?
Yapılan açıklamada;
‘Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır.’ denildi.
POLİS PROMOSYONU NE KADAR?
Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını duyurdu.
POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?
Polis Promosyonu peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.