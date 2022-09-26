RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Bağcılar'daki cinayet ile ilgili uyarı yaptı! Ebubekir Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Bağcılar'da psikolojik sorunları olduğu ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs annesini önce bıçakla öldürdü daha sonra kestiği başını balkonda sokağa attı. Kesilip balkondan atılan baş yoldan geçen bir motokuryenin önüne düştü. Evi de ateşe veren şahıs, ekiplerin gelip yangını söndürmesi ile gözaltına alındı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Bağcılar'da bir kişinin annesini öldürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından uyarı yaptı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise yayın yasağı istedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dün gece sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 'Lütfen hassasiyet gösterelim' başlığı ile sosyal medyada yayımladığı uyarıda Bağcılar'da yaşanan cinayet vakasına ilişkin korkunç görüntülerin kullanılmamasını rica etti.

Şahin'in o paylaşımı:

"LÜTFEN HASSASİYET GÖSTERELİM! Bağcılar’da yaşanan cinayet vakasının görüntülerinin gerek sosyal medyada gerekse internet mecraları dahil görsel medyada kullanılmamasını önemle rica ediyoruz. Bu konuda herkesin azami hassasiyet göstermesini bekliyoruz."

Peki, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kimdir? Bağcılar'daki cinayet ile ilgili uyarı yapan Ebubekir Şahin nereli ve kaç yaşında?

RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR?

Ebubekir Şahin, 1974 (48 yaşında) yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi.

Ebubekir Şahin ne mezunu?

Ebubekir Şahin 1995'te Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nü bitirmiştir. 2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans yaptı.

Sırasıyla, İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi birçok kurumda yöneticilik yaptı. Anadolu Ajansı’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak görev yaptı.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 16.10.2017 tarihli ve 8'inci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Üye olarak bir süre görev yaptıktan sonra 23.01.2019 tarihinde yapılan seçimle Üst Kurul Başkanı olan Şahin, evli ve Zeynep Melike ile Ahmet Burak’ın babasıdır. Ebubekir ŞAHİN, İngilizce bilmektedir.

Türkiye Bağcılar'daki vahşeti konuşuyor! Ne oldu?

Bağcılar'da vahşi cinayet: Annesinin başını kesip sokağa attı

İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'yi bıçakla öldürdü. Annesinin kestiği başını balkonda sokağa atan şüpheli ardından evi ateşe verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, evdeki yangın söndürüldü. Olay, Baücılar'da saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı.

Türkiye'yi sarsan korkunç cinayetin detayları...

Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta saat 16:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı: Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı. Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi.

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.



Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisin konuyla ilgili çalışmaları ise çok yönlü olarak devam ediyor. Konuyla ilgili konuşan bir mahalle sakini, "Madde bağımlısı olduğunu biliyoruz. Annesini kafasını kestiğini öğrendik. Nedeni hakkında bir fikrimiz yok. Cinayetten sonra evi de yakmış. Balkona çıkıp annesinin kafasını insanlara gösterip, sokağa fırlatmış. Yoldan geçen bir motokuryenin önüne düşmüş. Evi terk etmemiş, polis de orada gözaltına almış" dedi. Öte yandan zanlının ruh ve sinir hastalıklarından firar durumda olduğu öğrenildi.

Dehşet veren olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden de yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Kasten Öldürme suçu ile ilgili, Bağcılar ilçesinde yürütülen çalışmalarda; saat: 16.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, H.S.(58) isimli kadın şahsın, A.S.(26) isimli şahıs tarafından bıçakla yaralanarak öldürüldüğü belirlenmiş, olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan kontrolde; H.S. isimli kadın şahsın hayatını kaybettiği görülmüş, yapılan incelemede evin salon kısmında A.S. isimli şahsın yangın çıkardığı anlaşılmıştır. Araştırmalarda; A.S. isimli şüpheli şahsın H.S. isimli öldürülen kadın şahsın oğlu olduğu belirlenmiş ve ayrıca şüpheli şahısın ruh ve sinir hastalıklarından firari durumda olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli şahıs olay yerinde olayı gerçekleştirdiği suç aletleriyle beraber görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. Tahkikat devam etmektedir" denildi.

sabah'ın aktardığı habere göre: Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından bir açıklama da İstanbul Valiliği tarafından yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "25 Eylül 2022 (bugün) tarihinde saat 16.00 sıralarında Bağcılar ilçemiz Fevzi Çakmak Mahallesinde annesi H.S'yi (58) vahşice öldüren A.S (26) adlı şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır. A.S. adlı şahsın, çok sayıda ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde psikolojik tedavi gördüğü, son olarak 1 ay önce taburcu olduğu, ayrıca şahsın uyuşturucu kullanmaktan 1 kaydı olduğu tespit edilmiştir."

KATİL ZANLISINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Annesini vahşice katleden Ali S.'nin sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ali S.'nin sosyal medya hesabından, "Bu dünyada bir kadını çok sevdim onu da mutlu etmek için 'anne' demek yetiyor" paylaşımı yaptığı görüldü.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, habere konu olan olayın ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ve İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, emniyet birimleri ve adli makamlarla temasa geçmiştir. Bu kan dondurucu olayı gerçekleştiren şahıs olayın hemen ardından emniyet güçleri tarafından yakalanarak savcılığa sevk edilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, bakanlığımız görev yetkileri çerçevesinde söz konusu haberlere ilişkin erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için savcılığa başvuru yapmış bulunmaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

RTÜK ne anlama geliyor?

RTÜK | Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.

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