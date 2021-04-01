EYT 2021’de çıkar mı? EYT ne zaman çıkar? EYT erken emeklilik verilecek mi?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mağduru vatandaşlar emeklilikleri için haklarını aramaya devam ediyor. EYT konusunda hem iktidar kanadından hem de muhalefetten açıklamalar gelmeye devam ediyor. 1999 yılında çıkartılan yasa çerçevesinde emeklilik için yaş şartı getirildi. Yasa çerçevesinde prim gün sayısını ve çalışma yılını tamamlansa bile emeklilik için yaşı tamamlamayan emekli olamıyor. Bu yasa sebebiyle sayıları binleri bulan EYT mağduru vatandaş oluştu.

EYT 2021’de çıkar mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. EYT son durum haberi. EYT'lilerin sayısı ve maliyeti konusunda Bakanlıkça yapılan bir analizin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Selçuk, "Emeklilik sisteminde temel üç kriter var; birincisi yaş, ikincisi prim ödeme gün sayısı, üçüncüsü sigortalılık süresi. Bunların hepsini tamamlayan kişi emekliliğe hak kazanıyor. Yani emeklilikte yaşa takılmıyor. Biz 2008'de büyük bir reform yaptık. SGK'nin mali dengesi yeniden herhangi bir popülist çizgiye gelinmediği sürece 2071'e kadar sürdürülebilir durumda." diye konuştu.

Bakanlık olarak EYT konusunda çalışma yaptıklarını belirten Selçuk, şunları kaydetti: "Bakanlık olarak bizim elimizde 10 küsur analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil. Bizim emeklilik için yaş şartını bekleyen 1998 öncesinde işe giren sigortalımızın ortalama yaşı 60 değil, 48. Buradakiler 65 yaşını beklemeyecek, kademeli olarak emekli olacaklar zaten. Burada emeklilik yaşının 65 olduğu iddiası da doğru değil. Şu anda 65 yaş şartı kadın ve erkek sigortalılar için tam olarak 2048'de sağlanacak. Bugün ortalama emekli olma yaşımız 53."

Meclis’te EYT mataronu

EYT son dakika gelişme bugün Meclis'te. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, EYT hakkında bugüne kadar Meclis Başkanlığı’na verilmiş yazılı önerge ve kanun tekliflerinin detaylı bilgisini istedi. Teklifleri veren milletvekilleri ve kayıtlı oldukları siyasi partiler soruldu. TBMM başkanlığı ise “Başkanlığımızca kanun teklifleri, yazılı soru önergeleri, Meclis soruşturması önergelerine ilişkin konu bazlı istatistik tutulmamaktadır” denildi.