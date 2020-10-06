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Aktüel Eylülde en çok "Nimet" dinlendi
Aktüel

Eylülde en çok "Nimet" dinlendi

Muud'un eylül ayı boyunca en çok dinlenenler listesine yerli single’lar kategorisine Didomido Eglo G’nin seslendirdiği "Nimet" damga vurdu - Muud’da eylül ayında 'En Çok Dinlenen Yerli Albümler' listesinin ilk sırasında Sibel Can’ın 10 şarkıdan oluşan yeni albümü Hayat var

Yeniakit Publisher
2020-10-06 18:08:58 -
Eylülde en çok "Nimet" dinlendi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un eylül ayı boyunca en çok dinlenenler listesinde yerli single’lar kategorisine Didomido ile Eglo G’nin seslendirdiği Nimet, yabancı single’lar kategorisine ise NK’ya ait A Huevo isimli parça zirvede yer aldı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da eylül ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı.

Zengin müzik arşivine sahip Muud’da geçen ay en çok dinlenen yerli single’lar kategorisinin zirvesinde Didomido ile Eglo G’ye ait Nimet isimli parça yer alıyor. Nimet’in ardından en çok dinlenenlerde Ziynet Sali’nin duygusal sözlü ve hareketli ritme sahip parçası Kalbim Tatilde ve pop ikonları Gülşen ile Edis’in birlikte seslendirdiği Nirvana geliyor. Yabancı single’lar kategorisinin zirvesinde ise Ukraynalı pop ve R&B sanatçısı NK’in A Huevo isimli parçası bulunuyor.

- Hayat albümü ilk sırada

Muud’da eylül ayında 'En Çok Dinlenen Yerli Albümler' listesinin ilk sırasında Sibel Can’ın 10 şarkıdan oluşan yeni albümü Hayat var. Hayat albümünü Murda ve Ezhel’in Made In Turkey isimli albümü ile Koray Avcı’nın Seni Çok Özlüyorum albümü takip ediyor. 'En Çok Dinlenen Yerli Sanatçılar' ise Sibel Can, Ziynet Sali ve Oğuzhan Koç olarak sıralanıyor.

- After Hours zirvede

'Yabancı Albümler' kategorisinin zirvesinde haftalardır listelerden inmeyen The Weeknd, müzik ziyafeti sunan After Hours albümüyle yer alıyor. Listenin ikinci sırasında NK’nin Ecléctica isimli albümü bulunurken tüm dünyada listeleri altüst eden Taylor Swift, Folklore albümüyle yine en çok dinlenenler listesinde yer alıyor.

Muud en çok dinlenen yerli single’lar: Didomido - Nimet (feat. Eglo G), Ziynet Sali - Kalbim Tatilde (Mustafa Ceceli Versiyon), Gülşen & Edis - Nirvana, Hadise - Küçük Bir Yol, İkiye On Kala - Kafamda Kentsel Dönüşümler, Zehra - Cennetten Çiçek, Zeynep Bastık & Emir Can İğrek - Dargın, Ece Mumay - Galaksi, Oğuzhan Koç - Heyecandan, Irmak Arıcı - Yağmurum Ol.

- Muud en çok dinlenen yerli albümler: Sibel Can - Hayat, Murda & Ezhel - Made In Turkey, Koray Avcı - Seni Çok Özlüyorum, Gazapizm - HİZA, Mabel Matiz - Maya, Ceza - Suspus, Ebru Gündeş - Âşık, Müslüm Gürses - Aşk Tesadüfleri Sever (Mucize ve Buluşma), Çeşitli Sanatçılar - Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları, Vol. 1, Oğuzhan Koç - Ev

Muud en çok dinlenen yabancı single’lar: NK - A Huevo, Justin Bieber - Holy (feat. Chance The Rapper), Marshmello & Demi, Lovato - OK Not To Be OK, Sam Smith - Diamonds, Regard - Ride It, The Black Eyed Peas & J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life), Arizona Zervas - ROXANNE, Katy Perry - Smile, The Weeknd - Blinding Lights, LP - The One That You Love

Muud en çok dinlenen yabancı albümler: The Weeknd - After Hours, NK - Ecléctica, Taylor Swift – folklore, Katy Perry - Smile, Harry Styles - Fine Line, Pop Smoke - Shoot For The Stars Aim For The Moon, Juice WRLD - Legends Never Die, Doja Cat - Hot Pink, Imagine Dragons – Evolve, Billie Eilish - WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar: The Weeknd, NK, Taylor Swift, Katy Perry, Billie Eilish, INNA, LP, Rihanna, Harry Styles, Queen.

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