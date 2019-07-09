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E.Y. Malatyaspor’dan Danijel Aleksic’e duygusal veda

Evkur Yeni Malatyaspor’un Sırp futbolcusu Danijel Aleksic, Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımına transfer oldu.

09 Temmuz 2019 Salı 12:23
E.Y. Malatyaspor’dan Danijel Aleksic’e duygusal veda

Evkur Yeni Malatyaspor’un Sırp futbolcusu Danijel Aleksic, Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımına transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, futbolcusuna resmi hesabından yayınladığı kliple veda etti.


E.Y. Malatyaspor’a 2017-2018 sezonunda 130 bin Euro’luk bonservis bedeliyle transfer olan ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu Aleksic, Al Ahli takımından gelen teklife ’evet’ diyerek Suudi Arabistan’a gitti. Sarı-kırmızılı kulüp, takımda yer aldığı süre zarfında büyük verim aldığı oyuncusuna duygusal bir kliple veda etti.


Yeni Malatyaspor forması altında geçen sezon toplam 14 gole imza atan genç oyuncu, 7 de asist yaptı.


Kariyerine ülkesinin Vojvodina takımında başlayan Aleksic, İtalya’nın Genoa, Almanya’nın Greuther Fürth, Fransa’nın Saint Etienne ve Arles, Polonya’nın Lechia Gdansk ile İsviçre’nin Saint Gallen ekiplerinde forma giydi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:23
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