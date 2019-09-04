Evlatlarımızı geri alana kadar buradan ayrılmayacağız

Terör örgütü PKK'dan çocuklarını geri almak için Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB)’tan destek geldi.

TÜRKAB Diyarbakır Aile ve Kadın komisyonu başkanı Gülizar Akman ve beraberindeki heyet, Diyarbakır HDP İl binası önünde oturma eylemi yapan Annelere destek ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Akman; “Biri 10 yaşında diğeri 16 ve 18 yaşlarındaki evlatlarını HDP'den geri almak isteyen Annelerimize destek amaçlı ziyaret ettik. TÜRKAB Diyarbakır Aile ve Kadın Komisyonu yönetiminiz olarak Annelerimizin açılarını paylaştığımızı ve sonuna kadar yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz” dedi.

Evlatlarına kavuşma hasretinde olan aileler ise “Bunlar bizim evlatlarımızı geri getirene kadar burada oturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.