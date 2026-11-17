Zencefilin ister çayını yapın için, ister ilaç niyetine kullanın isterseniz de yemeklerinize baharat olarak ekleyin.

Faydaları saymakla bitmeyen Zencefil herkesin evinde bulunmalıdır. Her şekilde tüketebilirsiniz. İster çayını yapın için, ister ilaç niyetine kullanın isterseniz de yemeklerinize baharat olarak ekleyin. Asıl iyi haber ise zencefili evinizde pratik bir şekilde yetiştirebilirsiniz!

Hastalıklara şifa kaynağı olarak kullanılan zencefil bitkisi, asya kökenli bir bitkidir. Yüksek derecede uçucu yağlar içeren bu bitki, içerisinde fazla miktarda vitamin ve mineral barındırır. Bunların dışında zencefil, B3, B6 ve demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum minerallerini içermektedir.

Zencefil, vücudunuzdaki iltihapları yok etmekte birebirdir.

İhtihapları yok etmekle kalmayıp eklem ağrılarınızı da azaltır. Özellikle kadınların adet dönemlerinde yaşamış olduğu regl ağrılarında kullandığı kimyasal ilaçlar kadar etkilidir. Bu konuyla ilgili Öksürüğü Şıp Diye Kesen Ev Yapımı Doğal Tarif! yazımızı da incelemenizi öneririz.

Zencefil mide rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır.

Bazen kendimizi kaybederek çok yemek yeriz. Bu yüzden ortaya hazımsızlık çıkar ve zencefil tüketildiğinde midenin boşalıp rahatlamasını sağlarız

Evinizde Zencefil Yetiştirmek

Eğer evinizde zencefil üretmeyi kafanıza koyduysanız hemen gidip organik ürün satan yerden zencefil satın alın. Marketten almanızı önermiyoruz, çünkü marketteki zencefiller kimyasallara maruz kalmaktadır.

Kullanacağınız ilk kök size sonsuz döngüde zencefil vereceği için, ne kadar kaliteli ürün ile başlarsanız hep aynı kalitede ürün elde edersiniz. Bu yüzden organik alın. Tohumu veya kökü çiçekçilerde kolaylıkla bulunabiliyor. Ama yine de tercih sizin.

Zencefil ılıman iklimlerde yetişir. Buza dayanıksız bir bitki. Yağışa ihtiyaç duyar. Yağış almayan yerlerde yani evinizin balkonunda büyüteceğiniz zaman sulama yöntemi ile geliştirilebilir. Yaşadığınız yer soğuksa evinizin içinde saksıya dikebilirsiniz.

Zencefil Ne Zaman Dikilmeli?

Dikim ayları ilkbahar ve şubat aylarında yapılmalıdır. Zencefilin olgunluğuna erişmesi 10 ay alıyor.

Üretim yapacağınız saksı iyi süzdürmeli olmalıdır. En önemlisi de kaliteli toprak kullanmalısınız. Saksınız geniş ve derin olmamalıdır. Zencefil yatay olarak büyüdüğünden saksınızın geniş olması önemli. Bunun nedeni, zencefil köklerinin yatay şekilde büyümesidir.

Tüm malzemeleri ve hazırlıkları tamamladıysanız artık üretim için hazırsınız! Aşağıdaki adımları seyredin.

1- Zencefilin kökünü bir gece boyunca suda tutun.

Dolgun ve pürüzsüz olan kökler en iyisidirler.

2- Saksıya toprağı koyduktan sonra zencefil tomurcukları yukarı gelecek şekilde yerleştirin.

Toprağa 5 – 10 cm civarı bir derinlikte dikebilirsiniz. Toprağın verimini artırmak için çiftlik gübresi kullanabilirsiniz.

3- Güzelce sulayın

4- Saksıyı normal bir sıcaklıkta tutmalısınız.

Sera etkisi önemli. Ve yeterli güneş ışığını alması gerekir. Sıcaklığı yakalayamıyorsanız üstüne bir ampul yerleştirerek yakabilirsiniz.

5- Toprağı mümkün mertebe hep nemli tutun.

Suyu günlük veya gün aşırı verebilirsiniz.

Zencefil yavaş büyür, ilk filizleri gözlemleyebilmek için yaklaşık olarak bir kaç hafta beklemelisiniz.