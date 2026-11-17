Ahmet Hakan Hürriyet’teki bugünkü yazısında Yavaş’a ilişkin şu görüşlerini ifade etti: “Mansur Yavaş’ın geldiği son yer, aşağı yukarı şöyle bir yer:

- Bir tarafa fazla meyletmiş olmayayım diye: YENİ Parti’nin kurultayına gidemiyor.

- Günü geldiğinde belki lazım olur diye: Kılıçdaroğlu’na kafa tutamıyor.

- Kimseyi ürkütmeyeyim diye: ‘Çözüm Süreci’yle ilgili konuşamıyor.

- Militan muhalif olmayayım diye: Erdoğan’la fotoğraf vermekten geri duramıyor.

- Elimin altında dursunlar diye: Küçük sağ partilerle iyi geçinmeye çalışıyor.

Bazı siyasetçileri aşırı ihtiyatsızlık bitirir.

Mansur Yavaş’ı ise aşırı ihtiyatlılık bitirecek”

İşte Ahmet Hakan’ın o yazısı:

Arif Sağ ve oğlunun önlenemez düşüşü.

Arif Sağ ile oğlu Tolga Sağ, Kemal Kılıçdaroğlu’nu Alevi inancına göre “düşkün” ilan etmiş.

Kemal Kılıçdaroğlu, bir siyasetçi.

Siyaseten doğru tercihler de yapar, yanlış tercihler de. Siyasi yanlışları da olur, siyasi doğruları da.

Eleştirilecekse siyaset üzerinden eleştirilir. Din, inanç, mezhep üzerinden değil.

Hadi iki santimcik düşünelim:

Babacan ve Davutoğlu, AK Parti’yi bırakıp gittiler, sonra da Kılıçdaroğlu ile el ele verip Erdoğan’ı yıkmaya çalıştılar.

Sırf bu nedenle birkaç AK Partili, çıkıp da Babacan ve Davutoğlu’na “dinden çıkmış” muamelesi çekseydi.

Buna hem AK Parti’nin büyük çoğunluğu hem YENİ Parti taraftarları hem de Arif Sağ ve oğlu şiddetle itiraz edip “hop” demez miydi?

Yapmayın, etmeyin.

Siyaseten tuttuğunuz tarafın alkışını / takdirini almak ya da fazladan birkaç belediye konseri kapmak uğruna bu kadar düşmeyin.

AŞIRI İHTİYAT YAVAŞ’I BİTİRECEK

Mansur Yavaş’ın geldiği son yer, aşağı yukarı şöyle bir yer:

- Bir tarafa fazla meyletmiş olmayayım diye: YENİ Parti’nin kurultayına gidemiyor.

- Günü geldiğinde belki lazım olur diye: Kılıçdaroğlu’na kafa tutamıyor.

- Kimseyi ürkütmeyeyim diye: ‘Çözüm Süreci’yle ilgili konuşamıyor.

- Militan muhalif olmayayım diye: Erdoğan’la fotoğraf vermekten geri duramıyor.

- Elimin altında dursunlar diye: Küçük sağ partilerle iyi geçinmeye çalışıyor.

Bazı siyasetçileri aşırı ihtiyatsızlık bitirir.

Mansur Yavaş’ı ise aşırı ihtiyatlılık bitirecek.