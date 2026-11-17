Ruslar bu kabul oranına sahipmiş: Schengen vizesi
Seyahat bilgi sitesi Schengenvisainfo'ya göre bu oranda Ruslar Schengen vizesi kabul oranına sahip.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Seyahat bilgi sitesi Schengenvisainfo'ya göre bu oranda Ruslar Schengen vizesi kabul oranına sahip.
Schengenvisainfo sitesi yeni bir bilgiyi açıkladı.
Schengenvisainfo, AB yaptırımlarıyla karşı karşıya olmasına ve batıdaki komşu ülkelerinde giriş kısıtlamaları bulunmasına rağmen Rusya’nın 2025’te reddedilen Schengen vize oranının yüzde 6,38 olduğunu öne sürdü.
Sadece Almanya’nın 48 bin 8 vize başvurusunu reddettiği belirtilirken bu rakamın Rusya vatandaşları için verilen toplam red kararından (42 bin 953) fazla olduğu iddia edildi. Veriler şöyle…
Rusya vatandaşlarının Schengen vizesine başvuru sayısı: 679 bin 425 Kabul 630 bin 605, ret 42 953.
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