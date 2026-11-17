Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'i makamında ziyaret etti. Beykoz'da ikamet eden Kartal ile ilçenin ve sporun konuşulduğu ziyareti Gürzel, sosyal medya hesabından duyurdu.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Türk futbolunun tanınan teknik direktörlerinden İsmail Kartal'ı belediyede ağırladı. Ziyarette Beykoz ve ilçedeki spor faaliyetleri üzerine sohbet edildi.

Gürzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kartal'ı "Türk futbolunun beyefendi ismi, Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü ve Beykoz'umuzun kıymetli değeri" olarak nitelendirdi.

Gürzel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Türk futbolunun beyefendi ismi, Fenerbahçe'nin eski Teknik Direktörü ve Beykoz'umuzun kıymetli değeri İsmail Kartal hocamızı belediyemizde ağırladık. Beykoz'umuza ve spora dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için kıymetli komşumuza teşekkür ediyorum."