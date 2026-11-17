'Kesin gibi gözüküyor' denilmişti oysa ki; Beşiktaş'a Kubo'dan saniyesinde cevap geldi!
Beşiktaş'ın Real Sociedad forması giyen Takefusa Kubo'yu listesine aldığı iddia edilmişti. İspanyol ekibinin Japon futbolcu için istediği rakam belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş'ın Real Sociedad forması giyen Takefusa Kubo'yu listesine aldığı iddia edilmişti. İspanyol ekibinin Japon futbolcu için istediği rakam belli oldu.
Beşiktaş'ta ara transfer için çalışmalar başladı. Birçok futbolcuyu listesinde bulunduran siyah-beyazlıların Real Soceidad'dan Takefusa Kubo'yla da ilgilendiği iddia ediliyordu.
Futbolcuya ilginin farkında olan İspanyol ekibi, Kubo'nun değerini belirledi. Fanatik'te yer alan haberde, Real Soceidad'ın 25 yaşındaki Japon yıldız için 20 milyon euro değer biçtiği belirtildi.
Kubo bu sezon 11 maçta Real Sociedad forması giydi ve 1 gol -1 asistlik skor katkısı verdi.
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