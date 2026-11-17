NEW YORK'TAKİ TÜRK GENÇLERİNİN HİKÂYESİ GÜNDEM OLDU Türkiye'den yurt dışına göç eden gençlerin yaşamları ve çalışma koşulları yeniden gündeme taşındı. Prof. Dr. Selçuk Şirin, ABD'nin New York kentinde yaşayan ve çalışan Türk gençlerinden söz ederek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Şirin'in açıklamalarında özellikle bisikletle dağıtım işi yapan Türklerin sayısına ilişkin ifadeleri öne çıktı. New York'taki gözlemlerini paylaşan Şirin, bu alanda çalışanların önemli bir bölümünün Türkiye'den geldiğini belirtti. "AĞRI VE GİRESUN'DAN GELMEYE BAŞLADILAR" Prof. Dr. Selçuk Şirin'in konuşmasında en çok dikkat çeken bölüm ise New York'taki Türklerin memleketleriyle ilgili sözleri oldu. Şirin, "New York'ta bisikletle dağıtım yapanların yarısı Türk. İlk bakışta iki yerden gelmeye başladılar: Ağrı ve Giresun..." ifadelerini kullandı. Bu sözler, özellikle Ağrı'da yaşayanların ilgisini çekti. ABD'nin büyük şehirlerinden New York'ta çalışan Türklerin arasında Ağrılıların da bulunduğuna yönelik değerlendirme, bölgeden yurt dışına göç eden gençlerin hikâyelerini yeniden gündeme getirdi. AĞRI'DAN AMERİKA'YA UZANAN GÖÇ HİKÂYELERİ Yurt dışına çalışma veya eğitim amacıyla giden gençlerin yaşam mücadeleleri, son yıllarda sık sık tartışılan konular arasında yer alıyor. Farklı ülkelerde yeni bir hayat kurmaya çalışan Türk vatandaşları, çeşitli sektörlerde çalışarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Selçuk Şirin'in New York örneği üzerinden yaptığı açıklamalar da Türkiye'den ABD'ye uzanan bu göç hareketinin dikkat çeken yönlerinden birini ortaya koydu. Özellikle Ağrı ve Giresun isimlerinin birlikte anılması, iki şehirden Amerika'ya giden vatandaşların yaşam öykülerine yönelik merakı artırdı.