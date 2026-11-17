CHP'den ayrılarak Yeni Parti saflarına katılan 90 yaşındaki emekli müftü Gani Aşık, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadelerle büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yıllardır CHP'nin etkisizleştirildiğini öne sürerek "Gerekirse sokak ve cadde gösterileri yapacağız, Saray'a yürüyeceğiz, en önde de ben yürüyeceğim" diyen Aşık, kamuoyunu sokağa davet etti. Toplumsal huzuru hedef alan bu provokatif sözler sosyal medyada ve siyaset kulislerinde sert tepkilere yol açtı.

"GEREKİRSE SOKAK GÖSTERİLERİ YAPACAĞIZ"

CHP'den Yeni Parti'ye geçen 90 yaşındaki emekli müftü Gani Aşık, Yeni Parti'nin geçen hafta sonu yapılan 1. Olağan Kurultay'ındaki konuşmasında 'sokak' çağrısı yaptı. Aşık'ın sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

Aşık "13 senedir 'Bizi sokağa çekmek istiyorlar' yalanıyla CHP etkisizleştirildi. Gerekirse sokak gösterileri yapacağız, gerekirse cadde gösterileri yapacağız, Saray'a yürüyeceğiz. En önde de ben yürüyeceğim." dedi.