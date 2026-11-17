Sabah saatlerinde polisler Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'ye operasyon düzenledi. Televizyon binasında arama yapılırken bazı yöneticiler de gözaltına alındı.

İstanbul Maslak'taki Sözcü TV binasında arama yapılırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı ve binaya çıkan yollar kapatıldı.

Mahkeme kararıyla binada polis ekipleri binada arama yaparken kanala TMSF tarafından kayyum atandığı belirtildi.

Sözcü TV'ye kayyım atandığı sırada Ekrem Açıkel'in sunduğu, İbrahim Kahveci, Fikret Bila, İsmail Saymaz ve İlhan Cihaner'in fon skandalını da tartıştığı programın tekrarı vardı. Ardından haber yayını yerine "Türkiye'nin Yıldızları" belgeseli ekrana getirildi.