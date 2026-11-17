BOYASIZ ARAÇTA SEL HASARI VE AİRBAG TEHLİKESİ Diyagnostik cihazlarla yapılan taramalarda yüzde 90 oranında kesin sonuç alabildiklerini aktaran Şenol Uysal, kaportasında boya bulunmayan araçların dahi ağır kusurlu çıkabileceği uyarısında bulundu. Alttan alınan darbelerle açılan hava yastıklarına ve sel hasarlarına dikkat çeken Uysal, alıcıların mutlaka inceletmesi gereken 5 kritik noktayı şöyle sıraladı: "Biz elimizden geldiği kadar burada bazı araçlarda beyinden kilometre okumuyor ve okumadığını da belirtiyoruz ama yüzde 90, kilometre düşürmeyi net tespit edebiliyoruz. Kilometre, airbag, kaporta, motor, şanzıman, bu 5 nokta ağır kusur olarak giriyor. Şaselerde işlem olduğu zaman ağır kusura giriyor. Arabada boya yok mesela, boya olmuyor ama sel hasarlı oluyor. Dışında boya olmuyor diye hasar kaydı olmayacak anlamı yok. Daha sonra hava yastığı açmış olabiliyor. Arabada boya yok yine hava yastığı açıyor. Hava yastığı alttan alınan bir darbe dolayısıyla da açabiliyor. Araba hava yastığı açtığı zaman bu ağır kusura giriyor. Yani bu 5 önemli noktaya motor, kaporta, şanzıman, airbag ve kilometre kontrolü mutlaka baktırsınlar"