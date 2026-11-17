Nuh’un Gemisi’nin kalıntılarının bulunduğuna inanılan Durupınar Oluşumu’nda yürütülen çalışmalarda dikkat çeken yeni bulgular ortaya çıktı. ABD merkezli Noah’s Ark Scans ekibi, yerin yaklaşık 9 metre altından çıkarılan kömürleşmiş ahşap parçalarının keskin ve düzleştirilmiş yüzeylere sahip olduğunu, bunların eski dönemlerde kullanılan aletlerle şekillendirilmiş olabileceğini bildirdi.

“İnsan eliyle işlendiğine dair izler var”

Araştırma ekibine göre çıkarılan parçalar koyulaşmış, çatlamış ve yoğun biçimde yanmış durumda. Ahşapların damar ve büyüme halkalarının da görülebildiği belirtildi.

Çalışmayı yürüten isimlerden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Profesörü Cenker Atila, örneklerden birinde insan işçiliğine işaret eden belirgin izler bulunduğunu söyledi. Atila, yüzeyin balta veya bıçak benzeri bir araçla hafifçe düzleştirilmiş göründüğünü belirtti.

Noah’s Ark Scans kurucusu Andrew Jones ise bulgunun uzun süredir devam eden araştırmalarda önemli bir parça olabileceğini ifade etti.

Dört laboratuvarda incelenecek

Ekip, birkaç küçük torbayı dolduracak kadar ahşap örneği toplandığını ve numunelerin dört ayrı laboratuvara gönderildiğini açıkladı. Ahşabın yaşı, yapısı ve kökeni yapılacak analizlerin ardından netleşecek. Araştırmacılar da laboratuvar sonuçları çıkmadan Nuh’un Gemisi’ne ilişkin kesin bir sonuca varılamayacağının altını çizdi.

Radar görüntülerinde dikkat çeken yapılar

Bölgede daha önce yapılan yer radarı çalışmalarında da tekne biçimindeki oluşumun altında düzenli hatlar, koridor ve oda benzeri görüntüler tespit edildiği ileri sürülmüştü. Yaklaşık 157 metre uzunluğundaki oluşumda elde edilen radar verilerini inceleyen araştırmacılar, yer altında doğal kaya kütlesinden farklı bir yapının bulunabileceğini savundu.

Daha önceki araştırmalar farklı sonuca ulaşmıştı

Durupınar Oluşumu hakkındaki tartışmalar yeni değil. 1996 yılında yayımlanan bir araştırmada bölgenin tamamen doğal jeolojik süreçlerle meydana geldiği ve insan yapımı bir yapı olmadığı sonucuna varılmıştı.

Yeni araştırmayı yürüten ekip ise bugün kullanılan radar ve analiz yöntemlerinin 1990’lı yıllardaki tekniklerden daha gelişmiş olduğunu belirtiyor. Yanmış ahşap örneklerinden çıkacak laboratuvar sonuçlarının tartışmanın bundan sonraki yönünü belirlemesi bekleniyor.