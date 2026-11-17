Rusya Federasyonu İnsan Hakları Ombudsmanı Yana Lantratova, Rusya ve Türkiye’nin vatandaşlara yardım amacıyla ortak bir merkez kurmasını ve Güney Afrika Cumhuriyeti ile işbirliği anlaşması imzalanmasını önerdi. Önerileri federal ombudsmanın basın servisi duyurdu.

Lantratova, pazartesi günü Moskova’da düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlar Forumu kapsamında Türkiye Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve Güney Afrika İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Andrew Christoffel Nissen ile görüştü.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türk mevkidaşımızla yurttaşlarımıza yardım edecek ikili bir merkez kurulmasını görüştük. Türkiye’de zor durumda kalan Rusya vatandaşları ve Rusya’daki Türk vatandaşları bu merkezde hukuki danışmanlık ve haklarının korunması konusunda destek alabilecek… Nissen ile görüşmemizde ise iki ülkenin vatandaşlarından gelen başvuruları ele almak üzere bir anlaşma imzalama olasılığını değerlendirdik.”

Basın servisi, ombudsmanların deneyim paylaşımını ve genç insan hakları savunucuları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini de diğer işbirliği alanları arasında belirlediklerini bildirdi.

Uluslararası Ombudsmanlar Forumu, 16-18 Kasım tarihlerinde Moskova’da düzenleniyor. 70 ülkeden temsilcilerin katıldığı forumda insan haklarının korunması alanında işbirliği, yurt dışındaki vatandaşların haklarının korunması ve internette gençler arasında yıkıcı içeriklerin yayılmasına karşı mücadele konuları öne çıkıyor.