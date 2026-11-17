Brezilya’nın Santa Catarina eyaletindeki Itajaí kentinde okul öncesi eğitim merkezlerine bırakılan gizemli paketler endişeye neden oldu. İçlerinde oyuncak bebekler bulunan poşetlerin yaklaşık 15 gündür farklı eğitim kurumlarına ulaştığının ortaya çıkması üzerine Belediye Muhafızları inceleme başlattı.

Paketlerin kim tarafından bırakıldığı araştırılıyor

Okullarda görev yapan çalışanların ihbarının ardından özel ekipler paketlerin ulaştığı eğitim merkezlerini ziyaret etmeye başladı. Paketlerin hangi noktalara ve ne şekilde bırakıldığı incelenirken, aralarında bağlantı olup olmadığı araştırılıyor.Yetkililer, eğitim çalışanlarının durumu yaklaşık 15 gündür fark ettiklerini ancak resmi bildirimin yeni yapıldığını açıkladı. Geç yapılan ihbarın güvenlik güçlerinin hızlı müdahale imkanını azalttığı belirtildi.

Okulların çevresinde önlemler artırıldı

Soruşturma sürerken eğitim kurumlarının çevresindeki devriyeler sıklaştırıldı ve bazı noktalarda gözlem ekipleri görevlendirildi. Velilere de çocuklarını tanımadıkları kişilerden oyuncak, hediye, poşet veya herhangi bir eşya almamaları konusunda uyarmaları çağrısı yapıldı. Okul içinde şüpheli bir nesne görülmesi halinde dokunulmadan öğretmenlere veya yetkililere haber verilmesi istendi.