İran bağlantılı siber faaliyetler kritik altyapıları gündeme taşıdı Analizinde İran kaynaklı siber tehditlere de yer veren Çelik, Kanada Siber Güvenlik Merkezinin Şubat 2026 tarihli değerlendirmesinde İran'ın ABD ve İsrail'in askerî operasyonlarına karşılık siber kapasitesini kullanabileceğine yönelik uyarılara dikkat çekti. Söz konusu değerlendirmede enerji ve su altyapıları, endüstriyel kontrol sistemleri ve kamu ağlarının potansiyel risk alanları arasında gösterildiğini aktaran Çelik, İran bağlantılı aktörlerin faaliyetlerinin uluslararası güvenlik gündeminde önemli bir yer tuttuğunu belirtti. ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), FBI ve NSA tarafından Nisan 2026'da yayımlanan ortak uyarıya da değinen Çelik, İran bağlantılı aktörlerin ABD'deki kritik altyapılarda kullanılan endüstriyel kontrol sistemlerini hedef aldığına ilişkin bilgilere yer verdi. Temmuz ayında güncellenen uyarıda bazı endüstriyel sistemlere yönelik faaliyetler ve kuruluşların karşılaştığı aksaklıkların ele alındığını belirten Çelik, programlanabilir mantık denetleyicilerinin (PLC) enerji, su ve üretim tesisleri açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Bu sistemlerin yalnızca dijital verileri değil, fiziksel süreçleri de kontrol ettiğini ifade eden Çelik, söz konusu altyapılarda yaşanabilecek aksaklıkların üretim ve temel hizmetler üzerinde doğrudan sonuçlar doğurabileceğini kaydetti. Fransa'daki süpermarket saldırıları dikkat çekti Çelik'in analizinde Fransa'da Ekim 2026'da yaşandığı belirtilen süpermarketlerin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılar da önemli bir örnek olarak ele alındı. 11-12 Ekim tarihlerinde 700'den fazla süpermarketin soğutma sistemlerini kontrol eden dijital mekanizmaların hedef alındığını aktaran Çelik, olayların bazı işletmelerde fiziksel hasara ve ciddi ekonomik kayıplara yol açtığını belirtti. Fransa Dışişleri Bakanlığının 9 Kasım'da yayımladığı açıklamada saldırılardan İran'ın sorumlu tutulduğunu aktaran Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'nun da İran Büyükelçisi'nin çağrılacağını ve Avrupa Birliği düzeyinde yaptırımların gündeme gelebileceğini açıkladığını hatırlattı. Çelik, bu örneğin siber saldırıların yalnızca askerî tesisleri veya devlet kurumlarını hedef almadığını, gündelik yaşamın devamlılığı açısından önemli olan ticari sistemleri de etkileyebildiğini gösterdiğini ifade etti. Denizaltı internet kabloları yeni güvenlik tartışmasının merkezinde Analizde dikkat çekilen bir diğer konu ise Körfez'deki denizaltı internet kablolarına yönelik tehditler oldu. İranlı askerî yetkililerin, ABD ve müttefiklerinin İran altyapısını hedef alması durumunda Körfez'deki denizaltı iletişim kablolarının da hedef alınabileceğine yönelik açıklamalarını değerlendiren Çelik, bu altyapıların uluslararası iletişim açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Denizaltı fiber optik kabloların uluslararası internet trafiğinin büyük bölümünü taşıdığını belirten Çelik, bu hatlarda yaşanabilecek kesintilerin yalnızca bölgesel internet erişimini değil, uluslararası veri akışını, finansal işlemleri ve bulut bilişim hizmetlerini de etkileyebileceğini ifade etti. Bu nedenle denizaltı iletişim altyapılarının olası çatışmalarda stratejik baskı unsuru hâline gelebileceğini belirten Çelik, dijital güvenliğin artık fiziksel altyapıların korunmasıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Siber savaşta yeni dönemin temel meselesi: Dayanıklılık Analizinin sonuç bölümünde Black Sky senaryosunun devletler açısından ortaya çıkardığı temel sorunun dijital sistemlerin ne kadar güvenli olduğundan ziyade, bu sistemler devre dışı kaldığında ekonomik ve toplumsal hayatın nasıl sürdürüleceği olduğunu belirten Çelik, siber güvenlik politikalarının kapsamının genişletilmesi gerektiğini ifade etti. Elektrik şebekeleri, veri merkezleri, iletişim ağları ve endüstriyel kontrol sistemlerinin artık yalnızca teknik veya ekonomik varlıklar olmadığını kaydeden Çelik, bunların devletlerin ulusal güvenliği, ekonomik sürekliliği ve kriz yönetimi kapasitesi açısından stratejik önem taşıdığını belirtti. Çelik, gelecekte devletler arasındaki teknolojik rekabetin yalnızca daha gelişmiş dijital altyapılar kurmakla sınırlı kalmayacağını, bu altyapılar saldırıya uğradığında veya işlevsiz hâle geldiğinde temel hizmetleri sürdürebilme kapasitesinin de belirleyici olacağını vurguladı. Analizini, “Dijital dünyayı ne kadar ileri taşıyabiliriz sorusunun yanında, bu dünya bir gün erişilemez hâle geldiğinde ne kadar ayakta kalabiliriz?” sorusuyla tamamlayan Çelik, Black Sky senaryosunun dijital bağımlılık ve ulusal güvenlik arasındaki ilişkinin yeniden değerlendirilmesini zorunlu kıldığını ortaya koydu.