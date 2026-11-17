Üreticilerin kapaklara eklediği bu küçük ayrıntı, yemek pişerken oluşan buharın kontrollü şekilde tahliye edilmesine yardımcı oluyor. Tencere kapağındaki deliğin bir başka işlevi de yemek taşmalarının önüne geçilmesine yardımcı olmasıdır. Özellikle süt kaynatırken, makarna veya pirinç pişirirken tencerenin kapağının altından köpüklerin yükseldiğine sık sık rastlanıyor. Buharın dışarı çıkabileceği bir açıklık bulunması, tencerenin içindeki koşulların dengelenmesine katkıda bulunabiliyor. Ancak burada önemli bir ayrıntı daha mevcut: Bu delik, yemeklerin taşmasını tamamen önleyen bir yöntem değildir. Ocağın ateşi fazla açıksa veya tencere gereğinden fazla doldurulmuşsa taşmanın önlenmesi mümkün olmayabilir. Dolayısıyla kapaklardaki bu küçük deliğin varlığı, yemeği kontrol etme ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmıyor. Teknik açıdan bakıldığında bu tasarımın temelinde oldukça basit bir prensip bulunuyor: İçeride oluşan buharın dışarı çıkabileceği bir yol oluşturmak.Her tencerenin kapağı aynı şekilde tasarlanmıyor. Bazı modelerde belirgin bir buhar deliği bulunurken bazı ürünlerde buharın çıkışı kapak ile tencere arasındaki özel boşluklar üzerinden sağlanıyor. Düdüklü tencerelerde ise farklı bir sistem kullanılıyor. Bu ürünlerde basınç, özel valfler ve güvenlik mekanizmaları aracılığıyla kontrol ediliyor. Bu nedenle normal tencere kapaklarındaki küçük deliklerle düdüklü tencerelerin basınç tahliye sistemlerini birbirine karıştırmamak gerekiyor.