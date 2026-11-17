Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Özbekistan'a gidiyor
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İçerideki kirli ittifakların ve Türkiye düşmanı odakların tüm karalama kampanyalarına rağmen Türk dünyasıyla ekonomik ve stratejik iş birliğini kararlılıkla büyüten Türkiye, Ata yurdu Özbekistan ile dev adımlar atmaya hazırlanıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iki ülke arasındaki ticari bağları zirveye taşıyacak kritik temaslar için yarın Taşkent'e gidiyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan-Türkiye İş Dünyası Yüksek Düzeyli Konsey Toplantısı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Özbekistan'a gidecek.
Yılmaz, 18-19 Kasım'daki ziyareti kapsamında, ilk gün başkent Taşkent'te Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Özbekistan tarafından düzenlenen İş Dünyası Toplantısı'na katılacak.
Ziyaretinin ikinci gününde Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşid Koçkarov ile bir araya gelecek Yılmaz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva ile ortak görüşme yapacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, aynı gün Özbekistan-Türkiye İş Dünyası Yüksek Düzeyli Konsey Toplantısı'na iştirak edecek.
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