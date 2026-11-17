COP31’de Gazze’nin kış koşulları gündeme geldi Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31 iklim zirvesinde Gazze’de yaşanan insani ve çevresel yıkımın da gündeme geldiğini hatırlatan Rakipoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zirvenin açılışında yaptığı açıklamalara dikkat çekti. Erdoğan’ın Gazze’de yaşananları yalnızca bir soykırım değil, aynı zamanda çevresel yıkım olarak nitelendirdiğini belirten Rakipoğlu, Filistinlilerin çamur içindeki çadırlarda yaşamaya mahkûm edilmesinin ve Türkiye’nin göndermek istediği konteynerlerin bölgeye girişine izin verilmemesinin iklim krizi ile siyasi politikalar arasındaki ilişkiyi ortaya koyduğunu ifade etti. Analizde yer verilen verilere göre, yaklaşık 2 milyon Gazzeli barınma yardımına ihtiyaç duyuyor. Gazze’nin kışı atlatabilmesi için yaklaşık 200 bin çadır ve 1 milyon branda gerektiği belirtilirken, on binlerce çadır, battaniye ve kışlık giysinin bölge dışındaki depolarda beklediği aktarıldı. Rakipoğlu, İsrail makamlarının dayanıklı çadırlar, jeneratörler ve konteyner evlerin Gazze’ye girişini çeşitli gerekçelerle kısıtladığını belirterek, bu uygulamaların insani krizi derinleştirdiğini savundu.