“Yavaş şiddet” kış koşullarıyla derinleşiyor Rob Nixon’ın geliştirdiği “yavaş şiddet” kavramını Gazze’deki koşullar üzerinden açıklayan Rakipoğlu, bu şiddet biçiminin ani ve görünür saldırılardan farklı olarak zamana yayıldığını belirtti. Analize göre İsrail’in uyguladığı politikalar üç aşamada etkisini gösteriyor: Öncelikle konutlar ve altyapı yıkılıyor, ardından Filistinliler giderek daralan ve sel riski taşıyan alanlara yerleştiriliyor. Son aşamada ise barınma ve kışlık yardım malzemelerinin girişindeki kısıtlamalar, sivillerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırıyor. Gazze’de belediyelerin temel ekipmanlarının yaklaşık yüzde 70’inin, sivil savunma kurtarma araçlarının ise yüzde 90’ının yok edildiğine ilişkin verilere yer veren Rakipoğlu, yaklaşık 950 bin kişinin orta veya yüksek sel riski taşıyan bölgelerde yaşadığına dikkat çekti. Geçmiş kışlarda yaşanan can kayıplarını da hatırlatan Rakipoğlu, özellikle bebeklerin ve çocukların soğuk hava koşullarından en fazla etkilenen gruplar arasında bulunduğunu belirtti. Barınakların su altında kalması, yetersiz ısınma ve kışlık giysilere erişememe gibi sorunların çocuklar açısından ölümcül sonuçlar doğurabildiğini ifade etti. Rakipoğlu ayrıca Batı Şeria’da ev yıkımları ve yerleşimci saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin kış koşullarında barınma sorunları yaşadığını, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların da battaniye ve kışlık giysilere erişim konusunda sorunlarla karşılaştığını kaydetti.