TARİHTE ASKERLERLE DE KARŞI KARŞIYA GELDİ Cassowary'lerin insanlarla karşılaşmaları zaman zaman tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle Yeni Gine'de yaşayan bu kuşlarla ilgili, İkinci Dünya Savaşı döneminde Amerikan askerlerinin de karşı karşıya geldiğine ilişkin anlatılar bulunuyor. Ancak tüm bu özelliklerine rağmen Cassowary'ler de doğal yaşam alanlarının daralması ve insan faaliyetleri nedeniyle tehdit altında.