Görünüşüne aldanıp yaklaşmayın: Tek tekmesi kemik kırıyor!
Doğanın en dikkat çekici canlılarından biri olan Cassowary (tepeli devekuşu), sıra dışı görünümünün yanı sıra güçlü bacakları ve keskin pençeleriyle de dikkat çekiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Doğanın en dikkat çekici canlılarından biri olan Cassowary (tepeli devekuşu), sıra dışı görünümünün yanı sıra güçlü bacakları ve keskin pençeleriyle de dikkat çekiyor.
Guinness Rekorlar Kitabı'nda dünyanın en tehlikeli kuşu olarak anılan bu tür, kendisini tehdit altında hissettiğinde son derece sert saldırılar gerçekleştirebiliyor.
PENÇELERİ ADETA BİR HANÇER GİBİ Cassowary'nin en tehlikeli özelliklerinin başında ayaklarında bulunan keskin pençeleri geliyor. Üç parmaklı güçlü ayaklarının iç kısmında bulunan ve 7 ila 12 santimetre uzunluğa ulaşabilen pençeler, adeta bir hançeri andırıyor. Bu yapı, kuşun kendisini savunmasında önemli rol oynuyor.
TEHLİKE ANINDA ÇİFT AYAKLA SALDIRIYOR Genellikle insanlardan uzak durmayı tercih eden Cassowary, köşeye sıkıştığında veya tehdit algıladığında oldukça saldırgan davranabiliyor. Havaya sıçrayarak iki ayağıyla birden tekme atabilen kuş, keskin pençeleri sayesinde ciddi yaralanmalara yol açabiliyor. Güçlü darbeleri insanlarda derin kesiklere ve hayati tehlike oluşturabilecek yaralanmalara neden olabiliyor.
BOYU VE HIZIYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR Cassowary'yi sıra dışı kılan özellikler yalnızca pençeleriyle sınırlı değil. Fiziksel özellikleriyle de dikkat çeken bu kuşun öne çıkan özellikleri şöyle: Ağırlık: Yetişkin bireyler 60 kilograma kadar ulaşabiliyor. Boy: Dik durduklarında 1,8 ila 2 metreye yaklaşabiliyorlar. Hız: Ormanlık alanlarda saatte yaklaşık 50 kilometre hıza ulaşabiliyorlar.
TARİHTE ASKERLERLE DE KARŞI KARŞIYA GELDİ Cassowary'lerin insanlarla karşılaşmaları zaman zaman tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle Yeni Gine'de yaşayan bu kuşlarla ilgili, İkinci Dünya Savaşı döneminde Amerikan askerlerinin de karşı karşıya geldiğine ilişkin anlatılar bulunuyor. Ancak tüm bu özelliklerine rağmen Cassowary'ler de doğal yaşam alanlarının daralması ve insan faaliyetleri nedeniyle tehdit altında.
Doğanın en güçlü savunma mekanizmalarından bazılarına sahip olan bu kuşlar, bir yandan korku uyandırırken diğer yandan korunması gereken yaban hayatının önemli parçaları arasında yer alıyor.
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