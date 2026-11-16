Feyyaz Şerifoğlu’ndan selam tartışmasına tepki! “Allah’ın selamını verip de gündem oluyorsam vay bizim hâlimize”

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nin ödül töreninde yaptığı selamlama nedeniyle gündeme geldi.

Konuşmasına Allah’ın selamını vererek başlayan Şerifoğlu, sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülerin ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Bir AVM’de magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Şerifoğlu, selamlamasının neden bu kadar konuşulduğuna anlam veremediğini belirten ünlü oyuncu, kendi sektöründe bu tür ifadelerin alışılmış karşılanmadığını düşündüğünü söyledi.

Şerifoğlu, ödül törenindeki selamlamasına yönelik tepkiler hakkında, “Sanırım bizim sektörde böyle tabirler beklenmediği için biraz tepki oldu” ifadelerini kullandı. Yaşanan tartışmaya tepki gösteren oyuncu Şerifoğlu, “Allah'ın selamını verip de gündem oluyorsam vay bizim hâlimize” ifadelerini kullandı.

Günlük hayatta da selam vermeyi ihmal etmediğini belirten Feyyaz Şerifoğlu, “Bir de orada mesela bizim ödül veren, ödül alan Türkmen kardeşlerimiz, Azeri kardeşlerimiz vesaire hani öyle bir grup vardı. Onlar da ben ödül vermek için gittiğim bir ödül töreninde aralarında sürekli böyle selamlaşıyorlar. Ben onu gördüm, hoşuma gitti. Ben bugün mahallede de selam veriyorum. Sete girerken de selamünaleyküm. Yani, ben bunu zaten benim günlük hayatımda olan bir şey” şeklinde konuştu.