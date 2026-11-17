Köyde Trabzon hurması üreticiliği yapan Sami Diyar, bu yılki mahsulün verimli geçtiğini belirtti. Üretimin yaklaşık 95 yıl önce İsa Dönerkaya'nın getirdiği tohumla başladığını anlatan Diyar, meyvenin köy için taşıdığı öneme dikkat çekti. Diyar, Trabzon hurmasının Türkiye'nin tek ilaçsız meyvesi olduğunu öne sürerek, üretimin yıllardır aynı bölgede devam ettiğini ifade etti. Köydeki bir bahçeye de bu üretimin başlangıcını sağlayan İsa Dede'nin adının verildiğini belirten Diyar, kendisinin unutulmadığını söyledi. Bir askerin cebinde köyüne götürdüğü tohumla başlayan hikaye, bugün Başköy'de onlarca ailenin geçim kaynağı olmayı sürdürüyor. Yaklaşık bir asırdır devam eden üretim, köyün en önemli geleneklerinden biri olarak yeni nesillere aktarılıyor.