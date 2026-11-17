SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

ABD tarafından silah ambargosu kaldırılan ve adaya yerleşen Siyonist haydutlardan cesaret alan Makarios’un torunları, sabrımızı zorlamaya devam ediyor. Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan ile birlikte hareket ederek bölgemizde huzursuzluk çıkaran GKRY, şimdi de devlet eliyle Türklere kin kusuyor. KKTC’nin 15 Kasım 1983’te bağımsızlığını ilan etmesinin 43. yıl dönümünü sindiremeyen palikarya artıkları, kilisenin ve aşırı ırkçı partilerin güdümündeki Eğitim Bakanlığı’nın tahrikleriyle sokaklara dökülerek, Türkleri adadan atmaya yönelik intikam yeminleri etti. Eylemlere katılanlar için özel bir genelge de yayınlayan Rum kesiminin Eğitim Bakanlığı, “provokatör öğrencilerin derslerde yok yazılmayacağını” ilan ederken, alçak gösterilerde; “Türklere ölüm” ve “Kıbrıs Yunan’dır” sloganları atıldı. İlk kez Rum devletinin desteğiyle gerçekleşen küstah eylemlere katılan ırkçı ELAM partisi gençleri de, ‘’Girne’ye ve Mağusa’ya döneceğiz” pankartlar açtı. Bizans bayrakları eşliğinde gerçekleşen rezil yürüyüşlerde Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarının yakılması ise bardağı taşıran damla oldu.

“TÜRK DÜŞMANLIĞINI TEŞVİK ETMEK İKİYÜZLÜLÜKTÜR”

Öte yandan; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, GKRY’de öğretmenlerin ve milletvekillerinin de katıldığı KKTC’nin kuruluş yıl dönümünü protesto eylemlerinde, Rum gençlerinin Kıbrıs Türk halkına ve ana vatan Türkiye’ye yönelik kin, nefret ve öfke dolu sloganlar atmasının Rum liderliğinin yıllardır beslediği zihniyetin açık bir yansıması olduğunu belirtti. Üstel açıklamasında, gençleri nefret sloganlarıyla doldurma ve okulları kin üretim merkezlerine çevirmenin bilinçli bir düşmanlık politikasının parçası olduğuna dikkati çekerek, bu politikanın sorumluluğunun Rum liderliğine ait olduğunu vurguladı. Üstel, “Kıbrıs Türk halkının ve Türk milletinin değerlerine, bayrağına ve varlığına yönelik her türlü saldırı karşısında duruşumuz net ve kararlıdır. Kıbrıs Türk halkının ve ana vatan Türkiye’nin haklarını, özgürlüğümüzün kutsal simgelerini ve milletimizin onurunu her zaman, her şartta koruyacağız. Bu böyle bilinmelidir. “Bu hadsizliktir! Türk milletinin milli simgelerine, değerlerine ve onuruna yönelik açık bir saldırıdır! Bu kabul edilemez ve affedilemez bir konudur. Aklınızı başınıza alın. Bir yandan barış ve uzlaşı nutukları atarken diğer yandan okullarda Türk düşmanlığını teşvik etmek, bayraklarımızın yakıldığı eylemleri örgütlemek ve gençleri kinle yetiştirmek, ikiyüzlülüğün en açık halidir. Rum liderliği bu politikaya derhal son vermeli ve bayraklarımıza yönelik saldırıların sorumluları hakkında gereken işlemleri yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

HİÇBİR TEHDİT KARARLILIĞIMIZI SARSMAYACAKTIR

Rum yönetiminde gerçekleştirilen eylemleri saygısızlık olarak betimleyen KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Güney Kıbrıs ve Yunanistan’da gerçekleştirilen protesto eylemlerini ve bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyorum. Bu çirkin ve kabul edilemez eylemler, Kıbrıs Türk halkının egemenliğine, bağımsızlığına ve varlığına yönelik açık bir saygısızlıktır. Herkes bilmelidir ki Türkiye’nin etkin ve fiilî garantörlüğü ile Türk askerinin adadaki varlığı, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin ve geleceğinin vazgeçilmez teminatıdır. Hiçbir tehdit, provokasyon veya nefret söylemi, Kıbrıs Türk halkının kendi devletinde özgür ve güven içinde yaşama kararlılığını sarsamayacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tüm kurumlarıyla varlığını kararlılıkla sürdürecek, halkımızın egemenlik haklarından ve bağımsızlığından asla taviz verilmeyecektir” ifadelerini kullandı

SİSTEM ‘TÜRK DÜŞMANLIĞI’ ÜZERİNE KURULU

Rum-Yunan ikilisinin ilk kez gerçekleştirdiği bir Türk düşmanlığı olmadığını belirten Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Zorlu Töre, “Rum-Yunan ikilisi tarih boyunca Türk düşmanlığı üzerinden siyaset yapmış, öğrencilerini de bu doğrultuda yetiştirmiştir. Kilisenin öğrencilere verdiği eğitim ve kiliseye giden Rumlara yönelik vaazlar da Türk düşmanlığı üzerine kuruludur. Dolayısıyla Rumlarla kardeşlikten, ‘Halklar kardeştir‘, ‘Kıbrıs Kıbrıslılarındır‘ gibi düşüncelerden söz edenler büyük bir gaflet ve ihanet içerisindedir. Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Anavatan Türkiye ile birlikte yolumuza devam edeceğiz. Anavatan Türkiye ve Türk ordusu bizim en büyük güvencemizdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesaj gayet açıktır: Kıbrıs’ta iki devlet, iki ayrı halk vardır. İki devletten başka bir yapı ve başka bir çözüm mümkün değildir. Biz de bunu dikkate alarak yolumuza devam edeceğiz.

Zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ilanı geri alınsın diye kurulmamıştır. Cumhuriyet bizim için en büyük bayramdır. Devlet güvencesi son derece önemlidir. Milletimizle birlikte yolumuza devam ediyoruz. Rumlar ve Avrupa Birliği’nin birçok ülkesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni baskı altına almaya ve Türkiye’ye baskı yapmaya çalışmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri de bu yönde çaba sarf etmektedir. Özellikle Fransa ve Amerika, zaman zaman Rusya ve İngiltere, Kıbrıs’ta Türkiye’nin ve Türk ordusunun mutlaka geri çekilmesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının da sona erdirilmesini istemektedir. Ancak böyle bir şey söz konusu değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dimdik ayaktadır. Onlar bizim bayraklarımızı yırtmakla veya yakmakla büyük bir şerefsizlik yapıyorlar. Ancak biz aynı şekilde ne Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ne de Yunanistan’ın bayrağını yakarak veya yırtarak tepki gösteririz. Onların bayraklarına saygı duyarız. Fakat onların gerçekleştirdiği bu utanmazca hareketler, nasıl bir anlayışa sahip olduklarını da ortaya koymaktadır. Bizi yalnızca Anavatan Türkiye tanıyormuş, dünya tanımıyormuş! Peki, Filistin’i 157 ülke tanıyor. Buna rağmen orada katliamlar ve soykırım devam ediyor. Bizi ise Türkiye tanıyor ama ne soykırım yapabiliyorlar ne bizi topraklarımızdan sökebiliyorlar ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne saldırabiliyorlar. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yaşasın Türkiye” şeklinde konuştu.

KAFATASÇI RUMLAR YENİDEN DEVREDE

UBP Milletvekili ve Grup başkanvekili Sunat Atun, “Güney Kıbrıs yönetiminin ve birtakım kafatasçı çevrelerin alışagelmiş tutumlarıdır bunlar. Çok üzücüdür ki çözüm masasında, bir anlaşma masasında yer almalarına rağmen, bu tür süreçlerde esas yüzlerini Türk düşmanlığıyla ortaya koymaktadırlar. Bu durum, Güney Kıbrıs yönetiminin ne kadar iki yüzlü olduğunun en net göstergesidir.Diğer taraftan bu olay, Güney Kıbrıs’ta Türk düşmanlığının artık ne kadar kurumsallaşmış olduğunun da çok açık bir göstergesidir. Dolayısıyla bu bize iki şeyi gösteriyor. Birincisi, Rum-Yunan zihniyeti asırlar boyunca değişmemiştir ve değişmeyecektir. İkincisi, bunlarla herhangi bir ortak alanımızın veya ortak geleceğimizin olması da söz konusu değildir. Bu olay bize bunu göstermektedir” dedi.

IRKÇI DAMARLARI CANLI TUTULUYOR

TUPDAM başkan yardımcısı Mustafa Metin Kaşlılar da, “Aslında tarihsel ve sistemsel açıdan baktığımızda, Kıbrıs meselesinin belirli bir siyasi anlayış üzerine kurulduğunu görüyoruz. Burada temel mesele, Enosis’in, yani Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması hedefinin hayata geçirilmesidir. Ancak bu noktada iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan biri Güney Kıbrıs’ın tamamen bağımsız ve birleşik bir devlet olması, diğeri ise Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasıdır. Bu iki yaklaşımın hedefleri farklı olsa da bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin temel politikası, adanın kuzeyiyle birleşerek büyük ve tam bağımsız bir devlet oluşturmak üzerine kuruludur. Nitekim KKTC’yi tanımamakta ve adanın tamamı üzerinde egemenlik iddiasında bulunmaktadır. Güney Kıbrıs’taki eğitim sisteminin Türk karşıtlığını besleyen bir anlayış üzerine kurulu olduğunu düşünüyorum. Elbette Güney Kıbrıs’ta farklı düşünen, mevcut siyasi anlayıştan ayrışan kesimler de var. KKTC’nin tanınmasını ve iki toplumun ayrı siyasi yapılarının kabul edilmesini savunan küçük bir kesim de bulunuyor. Özellikle eğitim sistemi ve toplumsal yapı, Türk karşıtlığının yeniden üretilmesine zemin hazırlıyor. Bu durum yalnızca Güney Kıbrıs için değil, Yunanistan için de geçerlidir. Bunu açıkça ifade etmek gerekiyor. Asıl dikkat çekici olan ise bu düşüncelerin özellikle genç nesiller arasında canlı tutulmasıdır” şeklinde konuştu.