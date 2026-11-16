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Gündem AK Parti’de kritik toplantı sona erdi! Erdoğan başkanlık etti…
Gündem

AK Parti’de kritik toplantı sona erdi! Erdoğan başkanlık etti…

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Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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AK Parti’de kritik toplantı sona erdi! Erdoğan başkanlık etti…

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, 2 saat sürdü.

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