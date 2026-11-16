AK Parti’de kritik toplantı sona erdi! Erdoğan başkanlık etti…
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı tamamlandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, 2 saat sürdü.