Evinin bahçesine dünyanın en büyük yılanı girdi

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanların görülme sıklığı da arttı. Başta ülkemiz olmak üzere Avrupa'nın birçok noktasında ortaya çıkan yılanlar, insanlara büyük korku yaşattı. Ancak Tayland'da bu vakaların hiçbirine benzemeyen bir olay yaşandı.

Evinin bahçesinde buldu

Evinin bahçesine giren bir adam, dünyanın en büyük yılanlarından biri olduğu iddia edilen yılanı, terasına doğru süzülürkengördü. Önce dehşete kapılan adam, korkusunun geçmesinin ardından bu ürkütücü anları kayıt altına aldı. Söz konusu video, sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.