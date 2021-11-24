Evinde öldü, cesedi 5 sene sonra fark edildi
Muğla'da emekli öğretmen olan Çetin Akıncı'nın 5 sene önce evinde hayatını kaybettiği ve cesedinin çürüdüğü öğrenildi.
Muğla'da emekli öğretmen olan 68 yaşındaki Çetin Akıncı'nın 5 sene önce evinde hayatını kaybettiği ve cesedinin çürüdüğü öğrenildi.
Akıncı'nın İngiltere'de yaşayan ağabeyi, kendisine telefon ile ulaşamaması üzerine jandarmaya haber verdi.
Türkiye'de başka yakını olmayan emekli öğretmenin evine çilingirle giden jandarma, örümcek ağı kaplayan ve pas tutan kilidi zorlukla açtı.
İçeri girildiğinde Akıncı'nın öldüğü ve yatağında cesedinin çürümüş olduğu görüldü.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ayrıca emekli öğretmenin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.