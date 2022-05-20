Everton Premier Lig'de kalmayı garantiledi!
İngiltere Premier Ligi'nde Everton, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Crystal Palace'ı 3-2 yendi ve ligde kalmayı garantiledi.
İngiltere'de bu sezon küme düşme korkusunu fazlasıyla ensesinde hisseden Everton, unutulmaz bir geri dönüşe imza attı ve ligde kaldı.
Crystal Palace, Mateta ve Ayew'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Everton taraftarları stada indi
İkinci yarıya müthiş bir başlangıç yapan Everton, Keane ile 54. dakikada farkı bire indirdi. 75. dakikada Ricarlison skoru 2-2 yaptı. Matta son sözü Calvert-Lewin söyledi ve Everton 3-2 öne geçti. Gol sonrası bazı Everton taraftarları stada indi.
Premier Lig'de kalmayı garantiledi
Maçı Everton 3-2 kazanırken; puanını 39 yaptı ve bitime bir hafta kala Premier Lig'de kalmayı garantiledi.