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Spor Everton ile Liverpool 2-2 berabere kaldı
Spor

Everton ile Liverpool 2-2 berabere kaldı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:46:49 -
Everton ile Liverpool 2-2 berabere kaldı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 5. hafta açılış maçında lider Everton, konuk ettiği son şampiyon Liverpool ile 2-2 berabere kaldı.

Goodison Park Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Liverpool, henüz 3. dakikada Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Everton, 19. dakikada Michael Keane'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede daha atak bir performans gösteren Liverpool'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah, 72. dakikada fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçti. Everton'da Dominic Calvert-Lewin, 81. dakikada attığı golle skora yeniden denge getirdi ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Liverpool'un savunma oyuncusu Hollandalı Virgil van Dijk, sakatlanarak 11. dakikada yerini Joseph Gomez'e bıraktı.

Everton'da ise Brezilyalı Richarlison, 90. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Milli oyuncu Cenk Tosun ise 18 kişilik kadroda yer almadı.

Bu sonuçla lider Everton, puanını 13'e yükselterek bu haftayı da zirvede tamamlamayı garantiledi. Liverpool ise 10 puan ve maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı.

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