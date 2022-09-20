Evdeki sivrisinek ve karıncalardan nasıl kurtulabilirim? Marigold (kadife çiçeği) bitkisi, kokusu yok ediyor!

Karıncalar Doğal Yollarla Nasıl Uzaklaştırılır?

Küçük dilimler halinde bir salatalık kesin ve ardından karıncaların giriş noktalarına yerleştirin. Salatalık kokusunu alırlar ve acı olanlar daha iyi etki gösterir. Başka bir yol onları öldürmek ve hareketlerini durdurmak için bir sabun su spreyi kullanmaktır. Onları ortadan kaldırmanın başka bir yolu da nane çayı veya ezilmiş nane yapraklarıdır.

Ayrıca, borik asit ve nane elma jöle karışımı harika çalışacaktır. Ayrıca 1 litre su, 1 su bardağı şeker ve 1 çay kaşığı boraks karıştırabilirsiniz. İçine pamuk topları koyar ve bunları karıncaların içine girebileceği delikleri olan bir yoğurt kabına koyabilirsiniz. Yemleri evlerine taşıyacaklar ve orada yemek yerken ölecekler.

İlginizi çekebilir → Bulaşık tabletinin hiç duymadığınız kullanım alanları! Sifonun içine bulaşık makinesi tableti koyarsanız... → TIKLAYINIZ

Hamamböcekleri Nasıl Yok Edilir?

Hamamböceklerini evden uzak tutmanın en iyi yolu, mutfağı temiz ve düzenli tutmaktır. Evinizi güçlü bir sabun çözeltisiyle temizleyin. Dilimlenmiş salatalık da hamamböceği için harika etki eder. Mısır unu, pudra şekeri ve borik asit tozunun eşit şekilde karıştırın ve hamamböceklerinin muhtemelen hareket edeceği yerlere koyun. Hamamböcekleri için zehir etkisi yaptığı için kabin, tavan ve mutfak dolapları arasına borik toz koyun.

Sivrisineklerden Doğal Yollarla Kurtulun!

Sivrisinekler kirli alanlarda ve durgun su alanlarında çoğalırlar. Çevreyi havalandırın ve temiz tutun ve durgun su kaynaklarını temizleyin.

Sarımsak suyu solüsyonu spreyi sivrisinekleri altı saate kadar uzak tutar. Suyun beş birimini ve sarımsak suyunun bir birimini karıştırın ve vücuda püskürtün. Etkilidir ve insan için zehirli değildir.

Neem yağı da insan için zehirli değildir ve etkilidir. Açıkta kalan cilde uygulayın. Ayrıca vücuttan zararlı bakterileri de öldürecek.

Marigold (kadife çiçeği) bitkisi, kokusu nedeniyle onları kovabilir. Bahçenize ekerek böcek ve sivrisineklerle mücadele edebilirsiniz. Sivrisineklerle uğraşmanın başka bir yolu da Tai limon otudur. Gövdenin dış yapraklarını soyun ve sulu kütle elde etmek için avuç içi arasında kuvvetle ovun. Daha sonra, açıktaki cilde sürün ve sivrisinekler size yaklaşmaya cesaret edemezler.

Fesleğen, reyhan ve karanfil kokusu sivrisinekleri uzaklaştırır. Cam önüne koyabileceğiniz bu bitkileri başucunuza koymak daha etkili olmasını sağlar.

Sivrisineklerin En Sevmediği Kokular

Lavanta, portakal, limon, ada çayı, kadife çiçeği, karanfil, okaliptüs, defne, reyhan, sarımsak, soğan, sirke, biberiye.

Sinekler için doğal çözüm!

Sinekleri uzak tutmak için evi temiz ve düzenli tutun. Evin etrafına yerleştirilen ezilmiş nane yaprakları sinekleri savuşturur. Ayrıca okaliptüs yağını pamuk topunun üzerine biraz dökerek ve sinek olduğunu düşündüğünüz yerlere yerleştirerek kullanabilirsiniz. Drenaj sistemindeki sinek istilasını ortadan kaldırmak için tahliyeyi kaynar su ve beyazlatıcı tozla da durulayabilirsiniz.



İlginizi çekebilir → Beyaz spor ayakkabı temizliği evde: Diş macunu ve karbonat yöntemi! Beyaz fileli ayakkabı temizleme → TIKLAYINIZ