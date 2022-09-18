Bulaşık tabletinin hiç duymadığınız kullanım alanları! Sifonun içine bulaşık makinesi tableti koyarsanız...

Bulaşık tableti olarak bildiğimiz bulaşıkların tertemiz olmasını sağlayan temizlik ürününü temizlik için başka alanlarda da kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Ev temizliği her kadının korkulu rüyası ve kadınların deyimiyle nankör bir iştir. Ama tabii ki pratik yöntemler işlerimizin kolayca bitirmemize ve kendimize zaman ayırmamızı sağlar. Akşamları uyumadan biraz önce bulaşık tabletini tuvaletinizin içine atın ve gidin uyuyun. Sabah uyandığınızda tuvalet fırçasıyla ovun ve çıkmayan lekeleri bile nasıl temizlediğini görün. Klozet temizliği bulaşık tableti deneyin. Sifon içine atılan tablet nasıl kullanılır?

Bulaşık tabletinin hiç duymadığınız kullanım alanları!

Tuvalet temizliği için birebir

Şifonun içine bulaşık makinesi tableti atarsanız.

Geceden klozetin içerisine bir adet bulaşık makinesi tableti atarsanız, sabaha kadar şifonun içerisinde kalmasını sağlayın. Sabah fırçayla ovarak şifonu çekin klozetin tertemiz olduğu ve daha geç pislendiğini göreceksiniz. Yaklaşık 2 dakika gibi kısa bir sürede banyoda ve tuvalette işleriniz bitecek.

Kaşık, çatal, bıçak zaten onun işi

1 kabın içine sıcak su doldurun ve içine bulaşık tabletini atın, ardından temizlenmesini istediğiniz çatal, kaşık, bıçak, çay kaşığı, tatlı kaşığını atın. 1 saat beklemeniz gerekiyor. Daha sonra duruladığınızda nasıl parladığını göreceksiniz.

Balkon masa ve sandalyeleri tertemiz yapar

Bu yöntem hepinizin hoşuna gidecek. Balkon için severek aldığınız masa ve sandalyeleriniz dışarda oldukları için zamanla sararır veya kirlenir. Bu kir silmeyle çıkmaz çünkü kir içine işlemiştir plastiğin.

Böyle durumlarda yapmanız gereken, bir kovanın içine sıcak su koyup bulaşık tabletini içinde 10 dakika kadar bekletmek. Ardından bez yardımıyla kovanın suyuyla masa ve sandalyelerinizi silebilirsiniz.

Çamaşır makinalarının ömrüne ömür katıyor

Çamaşır makinalarımız göz bebeğimiz. Onlara iyi bakmak zorundayız yoksa hiç ummadığımız anda bize masraf çıkarabilirler. Deterjan koyduğunuz bölmeye 2 adet kadar bulaşık deterjanı koyup yüksek sıcaklık derecesinde çalıştırın.

Bu işlem makinanızın ömrünü uzatacağı gibi bir dezenfekte görevi de görecektir. Yıkadığınız yüzlerce çamaşırdan kalan bakterilerin yok olmasını sağlayacaktır.

3-4 ayda 1 kere yapabilirsiniz.

Duvardaki davetsiz lekeleri bertaraf edin

Evinize gelen misafir çocuğu olsun ya da kendi çocuğunuz olsun hiç farketmez mutlaka bir gün o duvarınıza bir şeyler karalayan olacaktır. Böyle durumlarda sıcak su kovasının içine 1 tane bulaşık tableti atın 15 dk bekleyin. Ardından silin ve nasıl temizlendiğini gözlerinizle görün.

Beyaz çamaşırların ilacı

İster tül perdenizi yıkarken, ister beyaz çamaşırları yıkamaya kalktığınızda bulaşık tabletinden faydalanabilirsiniz. Deterjan bölmesine deterjanınızla birlikte 1 tane bulaşık tabletini atın ve çalıştırın. Beyazları daha beyaz yapma özelliği vardır.

Halılar kirlensin, bulaşık tableti temizlesin

Halı ve koltuklarınızı bir kova suda erittiğiniz tablet desteğiyle pak yapın.

Mutfakta işinizi basitleştirir

Mutfak dolaplarını arındığınız suya atacağınız yarım tablet işinizi çok kolaylaştıracaktır

1 kova sıcak suyun içine 1 tablet bulaşık deterjanı atıp eritirseniz, bu suyla hem halılarınızı hem de koltuklarınızı silebilirsiniz. Bu kovadaki su aynı zamanda mutfak dolaplarını silmenizde de yardımcı olabilir. Biz sırrı verdik, sıra sizde...

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