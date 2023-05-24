Evde yumuşatıcı nasıl yapılır? Öyle bir işe yarıyor ki: hem de çok ucuza! Önce ve sonra çarpıcı sonuçlar

Evde yapılan çamaşır yumuşatıcıları, satılan yumuşatıcılarından farklı olarak hem de ekonomiktir hem de makinenizdeki kiri, kireci ve küfü arındırır. Aynı zamanda hazır olan yumuşatıcıların içerisinde bulunan kimyasallar evde hazırladığınız yumuşatıcıların içerisinde bulunmamaktadır. Bu da alerji ya da cilt problemleri yaşamanızı önlemektedir.

Kendi yumuşatıcınızı Hem artan fiyatlar hem de cildimize birebir temas eden deterjanlar vatandaşları en formüle yönlendirirken bu haberimizde evde yumuşatıcı yapımı ile ilgili dataylara yer verdik.

Hazır yumuşatıcılarındaki kokular çok güzel ve çekici olmuş olsa bile burun iltihaplanmalarına sebep olabilmektedir. Bu hazır ürünlerin sebep olduğu olumsuzluklar ne yazık ki hemen ortaya çıkmamaktadır. Bu sebeple kendi deterjanınızı evde kendiniz yapabilirsiniz. Çamaşırlar bazen sinir bozucu olabiliyor. İşte evde yumuşatıcı nasıl yapılır sorusunun cevabı:

Malzemeler

2 bardak su

1 bardak kadar beyaz sirke

1/3 bardak kadar karbonat

Dilediğiniz bitki özü yağı (Ortalama 6 damla)

İlk olarak suyun içerisine sirkeyi ekleyin ve çözünmesini sağlayın. Daha sonra karışımı bir kaba alın. Daha sonra içerisine karbonatı ekleyin ve hiçbir şeyi dökmeyin. Etkinin artmasını istiyorsanız, karbonatı bir anda (tek seferde) dökün.

Daha sonra tahta kaşık yardımıyla bütün karşımın çözündüğüne emin olun. Dilediğiniz esansı 6 damla ekleyin. Hazırladığınız bu karışımı çamaşırlarınızı yıkarken kullanın. Normal yıkamanıza devam edin. Yıkama işlemi bittikten sonra çamaşırlarınızın nasıl güzel koktuğunu sizler de fark edeceksiniz.

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