Evde koltuk temizliği nasıl yapılır? Karbonatla koltuk temizliği: Evde koltuk silme suyuna ne konur? Koltuk temizliği için ne kullanılır?

Evimizin temel eşyası koltukları son derece hassas bir şekilde seçiyoruz Bazen salon ve oturma odası şeklinde ayrılan evlerde salon koltukları hep daha yeni kalmaktadır. Oturma odasındaki koltuğun ise gün içinde üzerinden yemek kırıntıları, toz ve lekeler eksik olmaz.

Koltuk Temizleme Yöntemleri

Koltuk silinmesi ile tertemiz sonuçlar elde etmenin yanında koltuklarınızın yapısını da korumaya özen göstermelisiniz bunun için de bez seçimine dikkat etmelisiniz. Silmeye başlamadan önce ne ile sileceğinizi öğrenin...

Koltuklarını temizlemek uğruna kumaşını ve yapısı bozmak istemezsiniz. Bu yüzden temizleyici ürünleri kumaşına göre seçmeniz gerekir.

Koltuk temizliği için ne kullanılır?

Deri Koltuklar: Sirke & Zeytinyağı

Pamuklu Koltuklar: Sabun & Sirke

Kadife Koltuklar: Bulaşık Deterjanı

Tüm Yüzeylere: Aspirin Temizleyici

Tay Tüyü Koltuklar: Sabun & Sirke & Şampuan

Evde koltuk silme suyuna ne konur?

Sıcak suyun içine bir miktar arap sabunu karıştırıp yumuşak bir bez yardımıyla koltuklarınızı silin. Böylece kolay bir temizlik sağlayabilir güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Silme işlemini tamamladıktan sonra mutlaka durulamayı unutmayın.

Koltuklarınızı ilk günkü gibi yapacak yöntem bakın neymiş!

Silme yöntemleri

Deri Koltuklar: Sirke & Zeytinyağı

Malzemeler:

Yarım su bardağı doğal zeytinyağı

Yarım fincan sirke

Uygulama:

Hassas deri koltuklarınızı yıpratmamak için doğal yöntemler kullanabilirsiniz.

Sirke ve zeytinyağını derin bir kap içinde karıştırın ve hazırlanan karışımı sprey şişe içine aktarın.

Temizlenecek deri koltukların üzerine sprey ile bu doğal deterjanı püskürtün.

Koltuğun tüm yüzeyine geldiğinde, nemli ve yumuşak bir bez kullanarak koltuğu güzelce silin.

Deri koltukların zarar görmemesi için kimyasal deterjan kullanmak yerine, bu şekilde daha pratik ve sağlıklı bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Pamuklu koltuklar...

Pamuklu Koltuklar: Sabun & Sirke

Malzemeler:

1 kahve fincanı sirke

1 fincan ılık su

Çeyrek su bardağı sıvı sabun veya Arap sabunu

Uygulama:

Zamanla lekelenen ve tozlanan koltukları silerken kullanacağınız bu malzemeleri sprey şişe içine aktarın ve spreyi koltuğun lekeli kısmına ya da tüm yüzeyine püskürtün.

Deterjanı temizlemek için nemli bir bez kullanmanız çok iyi olur. Nemli ve yumuşak bez koltuğun yüzeyindeki tozları alacak ve işlem sonunda yeni bir görünüm sağlayacaktır.

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Kadife Koltuklar: Bulaşık Deterjanı

Malzemeler:

1 bardak ılık su

1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı

Uygulama:

Bulaşık deterjanı ile ılık suyu bir sprey şişe içinde güzelce çalkalayın ve lekeli yüzeye püskürtün.

Doğal temizleyicinin yüzeyde bir süre kalmasını sağlayın.

Temizleme işlemine geçerken ılık ve nemli bir bez ile kadife yüzeyi bastırmadan yumuşak hareketler ile ovalayın. İşte bu kadar basit!

Tüm yüzeyler için aspirin

Malzemeler:

Çok amaçlı Aspirin temizleyici sprey

1 bardak su

Uygulama:

Bu ürünü kullanmadan önce deterjanı su ile karıştırmanız gerekiyor.

Islak bir bez üzerine sıkıp da koltukları temizlemeye geçebilirsiniz.

Karbonatla koltuk temizliği ile kirlere elveda!

Karbonat temizlik özelliği yoğun olan bir maddedir. Bu sebeple koltuklarınızın temizliğinde karbonat kullanabilirsiniz. Bunun için bir miktar karbonatı temizlemek istediğiniz koltuğunuzun üzerine serpin ve ılık su ve bez ile silin. Karbonat sadece temizleme değil kötü kokuları geçirme özelliği ile de bilinmektedir.

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