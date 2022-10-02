Ankastre ocak nasıl temizlenir? Beyaz cam, gri, siyah ankastre ocak temizliği: En kolay ve pratik çözümleri

Hassas yüzeylere sahip olan ankastre ocakların temizliği için özellikle mikrofiber dokulu mutfak bezlerinin kullanılması önerilir. Bunun yanında yüzeylere uygun olan temizlik aletleri ile bulaşık süngerinin kesinlikle yumuşak tarafı ile temizlenmelidir. Üzerinde su lekesi bırakmaya hazır olan ankastreleri temizledikten sonra mutlaka kurulamak gerekir. Peki, bazı noktalara dikkat edildiği takdirde deforme olmadan tertemiz olacak ankastre ocaklar nasıl temizlenir? İşte, ankaster ocak, fırın ve davlumbaz temizliğinin püf noktaları...

Nasıl Temizlenir?

Ankastre ürünler mutfakları şık göstermek için son yıllarda trend haline gelen ürünlerdir. Ankastre ürünlerin başlıca problemi ise su lekesi bırakmaya hazır bulunmalarıdır. Özellikle gri yüzeylerin üzerinde kalan su lekeleri kirli bir görünüme sebep olurlar. Ankastre ocaklar temizlenirken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi kullanılacak olan bez veya süngerin materyalidir. Temizlik esnasında özellikle mikro fiber bezler tercih edilmelidir. Elinizde mikro fiber bez yoksa sünger yardımı ile de ocağınızı rahatça temizleyebilirsiniz. Fakat bezin yeşil kısmını kullanmamaya özen göstermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde hassas yapılı olan ankastre ürünün üzerinde çizikler meydana gelecektir.

Ankastre ürünlerin materyalleri seçilen renge göre değişim göstermektedir. Gri renkteki ürünlerde daha çok lekelenme ve çizik oluşmaktadır. Bu sebeple temizliğe daha fazla özen gösterilmelidir. Eğer ürün cam materyalden yapıldıysa temizlik biraz daha kolay olacaktır. Fakat yine de çizikler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ocağınızı temizlemeye başlamadan önce kullanım talimatlarına dikkat etmeniz gerekir. Aksi takdirde uygulayacağınız herhangi bir işlem ile ürüne zarar verebilirsiniz. Bu durum maddi açıdan kayba uğramanıza neden olabilir.

Ankastre ürünlerin parlaklıklarını kaybetmemeleri son derece önemlidir. Bu sebeple kullandığınız ocak tipine en uygun olan temizlik malzemesi seçmelisiniz. Aksi takdirde ürünün parlaklığı kaybetmesine sebep olabilirsiniz.

Ocağınızı veya herhangi başka bir ankastre ürünü temizlerken kesinlikle cif, çamaşır suyu veya bulaşık deterjanı kullanmamanız gerekir. Bu tip ürünler içlerindeki yoğun kimyasallar sebebi ile ürünün rengine zarar vererek matlaşmasına sebep olacaktır. Deforme olan ürün, ilk günkü şıklığını yitirecektir.

Kremsi yapıdaki temizlik ürünleri yerine sıvı yapıdaki temizlik ürünlerini tercih etmeniz gerekir. Sıvı yapıdaki ürünleri lekenin veya temizlenecek yüzeyin üzerine püskürtüp bir süre bekledikten sonra yine hassas bir bez ile temizleyip durulayabilirsiniz. Mikro fiber bez kullanılması tavsiye edilir.

Ankastre ocaklarda lekeler iz bırakabilmektedir. Bu sebeple yemek yaparken ocağa dökülen herhangi bir şeyin iz bırakmaması için döküldüğü anda silinmesi gerekmektedir. Beklendiği takdirde o madde ocağın üzerinde kuruyabilir ve daha sonrasında çıkması imkansız bir leke haline gelebilir.

Temizlik esnasında çiziklerden kaçınmak için kesinlikle yumuşak süngerler veya mikro fiber bezler kullanılmalıdır. Ürünün parlaklığı sebebi ile çizikler daha çok gün yüzüne çıkacak ve hoş olamayan bir görüntü ortaya çıkaracaktır.

Ürünlerin parlaklığını korumak isterseniz profesyonel mutfaklarda kullanılan temizlik malzemelerini tercih edebilirsiniz. Veya daha uygun fiyatlı bir ürün olarak bebe yağını da tercih edebilirsiniz. Fakat bu tip ürünlerden çok yüksek miktarda kullandığınız takdirde ürünlerin üzerinde çok yağlı bir görünüme sebep olabilirsiniz. Bu sebeple az miktarda kullanmaya özen göstermelisiniz.

İpucu: Eğer daha önceden kremsi yapıdaki temizlik ürünlerini kullandıysanız ve ankastre ürünlerinizde matlaşma olduysa kendinize en uygun olan ürünü seçip rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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Ankastre siyah cam ocak nasıl temizlenir?

Siyah cam ocak ya da beyaz cama ocaklarınızda yağ lekeleri birikmesi sizi rahatsız ediyorsa bunun için tuz üzerine dökmeniz durumunda geçer. Ayrıca karbonat ve amonyaklı cif sayesinde inatçı lekelerin siyah ocak üzerinden çıkar.

Beyaz cam ankastre ocak temizliği

Karbonat Kullanın

Cam ocağın yüzeyine bol miktarda karbonat serpin. Daha sonra ocağın üzerini sıcak suyla ıslattığınız bez ya da havlu ile kapatın ve bu şekilde yaklaşık yarım saat beklemeye bırakın. Böylece inatçı kirlerin yumuşamasını sağlayacak temizliği kolaylaştıracaksınız.

Gri ankastre ocak nasıl temizlenir?

Ankastre ocak, davlumbaz ve fırınınızda normal temizlik bezleri yerine mikrofiber bez kullanmalısınız.

Yemek yaparken oluşan lekeleri kurumadan, nemli mikrofiber bez ile anında temizlemelisiniz.

Inox ürün temizliği için özel olarak üretilmiş temizlik malzemelerini kullanmalısınız.

Ankaster Ocak Nasıl Temizlenir?

* Ankastre ürünleri temizlemeden önce, mutlaka kullanma ve bakım talimatlarına dikkat etmeniz gerekir. Aksi takdirde istenmeyen durumlarla karlılaşır ve maddi zarara uğrayabilirsiniz.

* Ankastre ocağınızı temizlerken ocağınızın yüzeyine uygun temizlik malzemesini kullanmanız önerilir. Bu sayede hem temizlenecek hem de parlaklığını kaybetmeyecektir.

* Ankastre ocak, fırın ve davlumbazı temizlerken çamaşır suyu, cif, bulaşık deterjanı ürünlerini kesinlikle kullanmayın. Bu malzemeler ürünün aşınarak deforme olmasına ve matlaşmasına neden olur.

* Bakım ürünlerinin krem halinde olanlarını değil, sıvı ve püskürtme şeklinde uygulananlarını tercih edin. Lekeli yüzeye püskürttükten sonra mikrofiber bezle silin ve yine mikrofiber bezle durulayın.

* Temizlikte bulaşık süngerinin yumuşak kısmını kullanın. Diğer taraf ocağı çizik içinde bırakacaktır.

* Yemek yaparken ocağa dökülen lekeleri vakit geçirmeden nemli bir bezle silmeniz lekenin kalıntı haline gelmesini engelleyecektir.

* Ocak ev davlumbazın parlaklığını kaybetmek istemiyorsanız bebe yağı ve muadili ürünleri kullanabilirsiniz.

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