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Kadın - Aile Evde Izgara köfte tarifi: Köfte nasıl yapılır? Yumuşacık köfte tarifi ister dondur ister hemen pişir!
Kadın - Aile

Evde Izgara köfte tarifi: Köfte nasıl yapılır? Yumuşacık köfte tarifi ister dondur ister hemen pişir!

Nefis Izgara Köfte Tarifi İçin Malzemeler

Yeniakit Publisher
2022-07-04 15:14:00 - 2022-07-04 15:22:52
Evde Izgara köfte tarifi: Köfte nasıl yapılır? Yumuşacık köfte tarifi ister dondur ister hemen pişir!

Evde Izgara köfte tarifi:

Malzemeler;

700 gram kıyma
Yarım çay bardağı sıvıyağ
1,5 çay bardağı kurutulmuş bayat ekmek
1 soğan
3-4 diş sarımsak
1 yumurta
Maydanoz
Pul biber, karabiber, kimyon, tuz

Izgara Köfte Nasıl Yapılır?

Kıymayı yoğurma kabına alın. Soğan ve sarımsak rendeleyin. Maydanozu ince ince kıyın. Diğer malzemeleri de ekleyip uzun süre yoğurun. Şekillerini verdikten sonra birkaç saat buzdolabında dinlendirin.

Püf noktası:

Kıymanız, dana ve koyun etinden karışık olarak hazırlanan orta yağlı kıyma olursa köfteniz çok daha lezzetli olur.

Afiyet olsun!

 

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