  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li belediyelere ulaşılamıyor Sulara kapılan kadını vatandaşlar kurtardı Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: Kesintisiz e-ticaret için kritik düzenleme Ekrem ve Nevşin’in maskesi yine indi! Yahudi Karel’e özür, İslam’a küfredene destek Aradığınız belediyeye şu anda ulaşılamıyor! Esnaf sular altında twerkçü Sinem uykuda Vatandaşı uyaran İBB’nin kendisi sınıfta kaldı: Rögar patladı, trafik felç oldu CHP’nin ‘din alimi’ Cemil Kılıç’tan tepki çeken çıkış! Şeriatı “Paralel Din” İlan Etti! Bakan Ersoy'dan deprem destek paylaşımı Venezuela'nın yanında olmayı sürdüreceğiz Sakarya'da ilk kez: Kültür ve sanat yolculuğu başladı! Hamaney'in cenazesinde intikam mesajları... Yüzbinlerce kişi kırmızı bayrak taşıdı! CHP’li Kemalist kadın sanki İzmir’in sahibi: ‘Burada kalanlar AK Partili olamaz’
Yerel Evde elektrik akımına kapıldı! 9 yaşındaki Hüseyin kurtarılamadı
Yerel

Evde elektrik akımına kapıldı! 9 yaşındaki Hüseyin kurtarılamadı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Evde elektrik akımına kapıldı! 9 yaşındaki Hüseyin kurtarılamadı

Şanlıurfa’da evde elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki Hüseyin Akkan ağır yaralandı.

Şanlıurfa’da evde yaşanan elektrik kazası küçük çocuğun hayatına mal oldu. Olay, sabah saatlerinde Yamaçaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinde elektrik akımına kapılan Hüseyin Akkan ağır yaralandı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılıp, acil serviste tedavi altına alınan Hüseyin Akkan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elektrik tellerine çarpan karga yangın çıkardı
Elektrik tellerine çarpan karga yangın çıkardı

Yerel

Elektrik tellerine çarpan karga yangın çıkardı

İş başında feci ölüm! Elektrik akımına kapılan usta kurtarılamadı
İş başında feci ölüm! Elektrik akımına kapılan usta kurtarılamadı

Yerel

İş başında feci ölüm! Elektrik akımına kapılan usta kurtarılamadı

Ev taşıma faciası: Yük asansörü elektrik hattına dokundu, 2 işçi öldü
Ev taşıma faciası: Yük asansörü elektrik hattına dokundu, 2 işçi öldü

Gündem

Ev taşıma faciası: Yük asansörü elektrik hattına dokundu, 2 işçi öldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23