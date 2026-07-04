Evde elektrik akımına kapıldı! 9 yaşındaki Hüseyin kurtarılamadı
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Şanlıurfa’da evde elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki Hüseyin Akkan ağır yaralandı.
Şanlıurfa’da evde yaşanan elektrik kazası küçük çocuğun hayatına mal oldu. Olay, sabah saatlerinde Yamaçaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinde elektrik akımına kapılan Hüseyin Akkan ağır yaralandı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılıp, acil serviste tedavi altına alınan Hüseyin Akkan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.