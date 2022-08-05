Evde cips nasıl yapılır? Sağlıklı ve lezzetli çıtır çıtır patates cipsi tarifi! Paket cipslerle vedalaşın!

Günümüzde paketli gıdaların sağlık açısından pek iç açıcı değil. Evde yapılan yemekler neden daha sağlıklıdır?

En son çıkan haberler haklı olduğumuzu doğrular nitelikte.

ABD’de yaşanan mide bulandıran olayda küçük oğluyla birlikte alışveriş yapan kadın hayatının şokunu yaşadı. Cips almak için rafa yöneldiğinde yılan gördüğünü söyleyen kadın aynı zamanda fare dışkısına rastladı. Bununla da bitmeyen olayda kadının satın aldığı cips paketinden de fare ölüsü çıktı. Market araştırma başlattı. Her zamanki market alışverişi yapan bir kadın, cips almak için yöneldiği rafta yılan görmesiyle dehşet içinde kaldı. Aynı rafta fare dışkıları olduğunu belirten kadının satın aldığı cips paketinin içinden de fare ölüsü çıktı.

EVE GİDİNCE İKİNCİ ŞOKU YAŞADI

Fox News'ün haberine göre, şoke olmuş müşteri eve gittiğinde ise ikinci şoku yaşadı. Satın aldığı paketi açtığında içinden fare ölüsü çıktı. İki çocuğu olduğunu söyleyen kadın çocuklarına bir şey olmadığı için kendini şanslı hissettiğini söylüyor.

Ev yapılan yemekler: Dolaşım sistemini destekler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sağlıklı bağırsak florasını destekler. Karaciğer, safra kesesi ve böbrek fonksiyonunu güçlendirir.

İşte sağlıklı beslenmek adına siz siz olun paket cipslerle vedalaşın!

İşte size sağlıklı ev yapımı cips tarifleri...

Ev Yapımı Patates Cipsi Malzemeleri

büyük 1 adet patates

1 çay kaşığı tuz

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığının ucuyla karışık baharat kimyon, kekik, kırmızı biber, karabiber

Ev Yapımı Patates Cipsi Nasıl Yapılır?

Patatesin kabuklarını soyup, yıkayıp, rendenin cips kısmıyla ya da kabak soyma aparatıyla incecik dilimleyin. Kağıt havlu ya da normal bir havluyla tüm patates dilimlerinin suyunu ve nişastasını hafifçe elinizle bastırarak çekin. Derin bir kaseye koyun, eğer baharat koymak istiyorsanız arzunuza göre baharat koyun Eğer sade yapacaksanız tuzu patates dilimlerinin üstüne serpip elinizle hafifçe ovarak yedirin. Zeytinyağını gezdirin karıştırın. Yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Birbirine değmeyecek şekilde dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında çok kısa sürede pişecektir. Afiyet olsun.

EV YAPIMI CİPS TARİFİ

MALZEMELER

2 tane hazır yufka

Bir çay bardağı ılık su

2 çorba kaşığı mısır unu

Bir çay bardağı ayçiçeği yağı

2 çorba kaşığı salça (tercihe göre biber ve domates karışık olabilir.)

Rendelenmiş soğan suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

EVDE CİPS YAPILIŞI

Uygun bir karıştırma kabı içerisine su, salça, karabiber, mısır unu, kekik, soğan suyu, nane, tuz, ayçiçeği yağı, kimyon, pul biberi alın. Tüm malzemeleri birbirleri ile güzelce karıştırın. Yufkalardan birini mutfak tezgahınızın üzerine alın. Yuvarlak formdaki yufkanın yarısına hazırlanan salçalı baharattan sürün. Bunun için yumurta fırçasından yardım alın ve yufkayı yırtmadan sosu güzelce yedirin. Yufkanın diğer yarısını sos sürülen kısmın üzerine tam kapatın ve soslayın. Ardından yufkanın tersini çevirin ve bu kısma da hazırlanan sostan sürün. Her tarafı güzelce soslanan kat kat yufkayı önce karelere, ardından üçgenlere kesin. Burada istediğiniz boyutu kendiniz ayarlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisini alın ve hazırlanan üçgenleri tepsiye yerleştirin. Hazırlanan cipsleri ilk olarak 5 dakika boyunca 180 derece fırında pişirin. Tam çıtırlık elde edebilmek için fırınınızın sıcaklık ayarını 120 dereceye ayarlayın. Bu şekilde 3-5 dakika kurutun. Hazırlanan tüm yufkalar bir fırın tepsisine sığmayacağı için aynı işlemi yufkalar bitene kadar tekrarlayın.

MAKARNA CİPSİ TARİFİ

Malzemeler:

Yarım paket makarna

1 yemek kaşığı un

Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Makarnayı geniş bir tencerede, tuz eklediğiniz kaynar suyla birlikte 5-6 dakika haşlayın. Ardından süzerek geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine unu, baharatları ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin. Bir kaşıkla iyice karıştırarak harmanlayın. Kızgın yağa atarak hafif renk alana dek kızartın. Ardından kağıt havlu serdiğiniz bir tepsiye alın ve soğumaya bırakın. Üzerine daha fazla peynir rendeleyerek servis edin.

FIRINDA PANCAR CİPSİ TARİFİ

Malzemeler:

3 adet pancar

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı deniz tuzu

1 çay kaşığı beyaz biber

1 diş sarımsak

Yapılışı:

Fırını önceden 200 derecede ısıtın. Pancarların kabuğunu incecik soyun ve mandolin ile mümkün olduğunca ince dilimler kesin. Dilimlenmiş pancarları bir kâseye alıp, sarımsak, zeytinyağı ve beyaz biberle hazırlayacağınız sos ile iyice harmanlayın ve 10 dakika kadar bekletin. Fırın tepsisine yağlı kâğıt serin ve pancar dilimlerini üst üste gelmeyecek şekilde kâğıdın üzerine yayın. 15-20 dakika kadar pişirin, 5 dakika da fırının kapağı açık pişirin. Fırından çıkan cipsleri deniz tuzuyla harmanlayıp servis edebilirsiniz.

BALLI TARÇINLI ELMA CİPSİ TARİFİ

Malzemeler:

4 adet orta boy elma

2 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

Elmaları güzelce yıkayıp kuruladıktan sonra bütün halde ince ince dilimleyin. Pişirme kâğıdı serdiğiniz tepsiye elma dilimlerini yerleştirin. Dilimlerin üzerine fırça yardımıyla bal sürün. Tarçını küçük bir süzgeç yardımıyla tüm dilimlerin üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 120 derece fırında fanlı programda 1 saat pişirin ve ılıdıktan sonra tüketebilirsiniz.

Ev yapımı cips tarifi: Lavaştan cips

Lavaştan cips malzemeleri

3 adet lavaş ekmeği

1 tatlı kaşığı karışık salça

3-4 yemek kaşığı su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı kekik

1 yemek kaşığı susam

1 çay kaşığı kimyon

acı seviyorsanız 1 çay kaşığı pul biber

Lavaştan cips tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Bir derin kaseye, salça, su, sıvı yağ ve dilediğiniz baharatları koyun ve karıştırın. Üçgen kestiğimiz lavaşları sosun içine atın ve karıştırın. Yağlı kağıt serili tepsiye üst üste gelmeyecek şekilde cipsleri yayın. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında kuruyana kadar pişirin. Ara ara kontrol etmelisiniz.

Bal ve karbonat karışımı tarifi

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