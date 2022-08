Bal ve karbonat karışımı tarifi: Uyumadan önce mutlaka bir kaşık yiyin! Hücreleri yeniliyor

Dengeli, sağlıklı beslenme ile birlikte bal ve karbonatı karıştırıp tüketirseniz olumlu etkilerini anında yaşamaya başlarsınız. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra doğal karışımlarla bağışıklığınızı güçlendirebilir, sağlığınızı daha iyi hale getirebilirsiniz. Bilim insanlarının da üzerinde çalışmalar yaptığı bal ve karbonat karışımının deforme olmuş hücreleri hızla yenilediği tespit edildi. HER GECE BİR KAŞIK! Uzmanlar özellikle gece yatmandan önce bu karışımından bir kaşık tüketildiğinde ve bunun her gece düzenli yapıldığında vücuda inanılmaz faydalar sağladığını açıkladı. Bilim insanları yapılan araştırmada karbonat tozuyla karıştırılan balın hücreler üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdi. Deforme olmuş hücreler kanserli hücrelere dönüşürken vücuttaki şekeri emer. Karışımın içine bulunan bal her ne kadar hücreler için cazip gelse de karbonatın çözücü etkisi kanserli hücrelerin yok olmasına neden olur.