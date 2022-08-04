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Bal ve karbonat karışımı tarifi: Uyumadan önce mutlaka bir kaşık yiyin! Hücreleri yeniliyor

2022-08-04 13:01:35
Bal ve karbonat karışımı tarifi: Uyumadan önce mutlaka bir kaşık yiyin! Hücreleri yeniliyor

Alternatif tıp dediğimizde sıklıkla her tarifin içerisinde olan ve neredeyse tüm dertlere deva olan bu karışımı düzenli olarak tüketirseniz sağlığınızdaki olumlu değişimleri çok kısa süre içerisinde göreceksiniz. Güçlü bir enfeksiyon önleyici olan karbonatı ballı tüketirseniz kısa süre içerisinde tüm hücreleriniz yenilenecektir. Uyumadan önce mutlaka bir kaşık yiyin! Bal ve karbonatı karıştırıp yerseniz...

#1
Foto - KARBONAT Karbonat, tuzlu ve asidik bir tadı olan iki birim sodyum ve üç birim karbonun birleşmesi sonucu oluşan beyaz bir tozdur. Kolay bulunabilen, ekonomik ve birçok faydası bulunan bu maddenin en önemli özelliği suda kolaylıkla çözülebilmesidir. Günlük yaşamda birçok alanda kullanılır. Endüstri alanında, cilt bakımlarında, etkili bir temizleyici madde olması sebebiyle temizlik ürünlerinde ve daha birçok alanda sıklıkla kullanılan bir mineral grubudur. BAL Fruktoz ve glikoz gibi şekerlerin yanı sıra magnezyum, potasyum, kalsiyum, sodyum klorür, kükürt, demir ve fosfor gibi mineraller bakımından zengin bir kaynak olan bal, yüzyıllar öncesinde tıp alanında kullanılıyordu. Çiçek, kestane ve çam gibi çeşitleri olan bal nektar ve polen kaynaklarının niteliklerine göre B1, B2, C, B6, B5 ve B3 vitaminleri bulunuyor. İnsan sağlığı açısından oldukça değerli bir besindir.

KARBONAT Karbonat, tuzlu ve asidik bir tadı olan iki birim sodyum ve üç birim karbonun birleşmesi sonucu oluşan beyaz bir tozdur. Kolay bulunabilen, ekonomik ve birçok faydası bulunan bu maddenin en önemli özelliği suda kolaylıkla çözülebilmesidir. Günlük yaşamda birçok alanda kullanılır. Endüstri alanında, cilt bakımlarında, etkili bir temizleyici madde olması sebebiyle temizlik ürünlerinde ve daha birçok alanda sıklıkla kullanılan bir mineral grubudur. BAL Fruktoz ve glikoz gibi şekerlerin yanı sıra magnezyum, potasyum, kalsiyum, sodyum klorür, kükürt, demir ve fosfor gibi mineraller bakımından zengin bir kaynak olan bal, yüzyıllar öncesinde tıp alanında kullanılıyordu. Çiçek, kestane ve çam gibi çeşitleri olan bal nektar ve polen kaynaklarının niteliklerine göre B1, B2, C, B6, B5 ve B3 vitaminleri bulunuyor. İnsan sağlığı açısından oldukça değerli bir besindir.

#2
Foto - Dengeli, sağlıklı beslenme ile birlikte bal ve karbonatı karıştırıp tüketirseniz olumlu etkilerini anında yaşamaya başlarsınız. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra doğal karışımlarla bağışıklığınızı güçlendirebilir, sağlığınızı daha iyi hale getirebilirsiniz. Bilim insanlarının da üzerinde çalışmalar yaptığı bal ve karbonat karışımının deforme olmuş hücreleri hızla yenilediği tespit edildi. HER GECE BİR KAŞIK! Uzmanlar özellikle gece yatmandan önce bu karışımından bir kaşık tüketildiğinde ve bunun her gece düzenli yapıldığında vücuda inanılmaz faydalar sağladığını açıkladı. Bilim insanları yapılan araştırmada karbonat tozuyla karıştırılan balın hücreler üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdi. Deforme olmuş hücreler kanserli hücrelere dönüşürken vücuttaki şekeri emer. Karışımın içine bulunan bal her ne kadar hücreler için cazip gelse de karbonatın çözücü etkisi kanserli hücrelerin yok olmasına neden olur.

Dengeli, sağlıklı beslenme ile birlikte bal ve karbonatı karıştırıp tüketirseniz olumlu etkilerini anında yaşamaya başlarsınız. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra doğal karışımlarla bağışıklığınızı güçlendirebilir, sağlığınızı daha iyi hale getirebilirsiniz. Bilim insanlarının da üzerinde çalışmalar yaptığı bal ve karbonat karışımının deforme olmuş hücreleri hızla yenilediği tespit edildi. HER GECE BİR KAŞIK! Uzmanlar özellikle gece yatmandan önce bu karışımından bir kaşık tüketildiğinde ve bunun her gece düzenli yapıldığında vücuda inanılmaz faydalar sağladığını açıkladı. Bilim insanları yapılan araştırmada karbonat tozuyla karıştırılan balın hücreler üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdi. Deforme olmuş hücreler kanserli hücrelere dönüşürken vücuttaki şekeri emer. Karışımın içine bulunan bal her ne kadar hücreler için cazip gelse de karbonatın çözücü etkisi kanserli hücrelerin yok olmasına neden olur.

#3
Foto - Bal ve Karbonat Karışımı Tarifi İçin Malzemeler; 1 yemek kaşığı Bal, 3 yemek kaşığı karbonat. Bal Ve Karbonat Karışımı Tarifi Nasıl Yapılır? Bir ay boyunca bal ve karbonatı karıştırarak günde 3 yemek kaşığı tüketin. Yemeklerden sonra ara öğünlerde yiyebillirsiniz. Düzenli kullanmaya özen gösterin. Karışımı yerken beslenmenize de çok dikkat etmeniz gerekecek. Şekerli besinlerden, kızartma çeşitlerinden ve asitli içeceklerden tamamıyla uzak durun. Bu 1 ayı vücudunuzu temizlenmek için değerlendirin.

Bal ve Karbonat Karışımı Tarifi İçin Malzemeler; 1 yemek kaşığı Bal, 3 yemek kaşığı karbonat. Bal Ve Karbonat Karışımı Tarifi Nasıl Yapılır? Bir ay boyunca bal ve karbonatı karıştırarak günde 3 yemek kaşığı tüketin. Yemeklerden sonra ara öğünlerde yiyebillirsiniz. Düzenli kullanmaya özen gösterin. Karışımı yerken beslenmenize de çok dikkat etmeniz gerekecek. Şekerli besinlerden, kızartma çeşitlerinden ve asitli içeceklerden tamamıyla uzak durun. Bu 1 ayı vücudunuzu temizlenmek için değerlendirin.

#4
Foto - BAL VE KARBONAT KARIŞIMININ FAYDALARI -Gece yatmadan tüketildiğinde hızlı bir uyku hali alınmasını sağlar. Ayrıca gece uyku bölünmelerinin yaşanmamasını sağlar. -Güçlü bir enfeksiyon sökücü etkisi olduğundan akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur. Bir gecede akciğerlerin hava baloncuklarını açarak rahat bir nefes alışverişine yardımcı olur. -Boğaz enfeksiyonlarını önlemede etkili doğal bir ilaçtır. -Bal ve karbonat karışımı vücutta deforme olmuş hiçbir hücre yapısını barındırmaz hepsini yeniler. -Kandaki şeker seviyesini dengeler. -Uzun süreli tokluk hissi vererek vücudun akşam yeme isteğini ve abur cubur isteğini ortadan kaldırır. -Karbonat hücre büyümesini engelliyor. Kanserli hücreler üzerinde de mükemmel şekilde çalışıyor. Bal, sağlıklı hücreleri en tepe noktasında çalışır halde tutuyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal antioksidanlar içeriyor.

BAL VE KARBONAT KARIŞIMININ FAYDALARI -Gece yatmadan tüketildiğinde hızlı bir uyku hali alınmasını sağlar. Ayrıca gece uyku bölünmelerinin yaşanmamasını sağlar. -Güçlü bir enfeksiyon sökücü etkisi olduğundan akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur. Bir gecede akciğerlerin hava baloncuklarını açarak rahat bir nefes alışverişine yardımcı olur. -Boğaz enfeksiyonlarını önlemede etkili doğal bir ilaçtır. -Bal ve karbonat karışımı vücutta deforme olmuş hiçbir hücre yapısını barındırmaz hepsini yeniler. -Kandaki şeker seviyesini dengeler. -Uzun süreli tokluk hissi vererek vücudun akşam yeme isteğini ve abur cubur isteğini ortadan kaldırır. -Karbonat hücre büyümesini engelliyor. Kanserli hücreler üzerinde de mükemmel şekilde çalışıyor. Bal, sağlıklı hücreleri en tepe noktasında çalışır halde tutuyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal antioksidanlar içeriyor.

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