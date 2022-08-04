2022-08-04 13:01:35 Bal ve karbonat karışımı tarifi: Uyumadan önce mutlaka bir kaşık yiyin! Hücreleri yeniliyor
Alternatif tıp dediğimizde sıklıkla her tarifin içerisinde olan ve neredeyse tüm dertlere deva olan bu karışımı düzenli olarak tüketirseniz sağlığınızdaki olumlu değişimleri çok kısa süre içerisinde göreceksiniz. Güçlü bir enfeksiyon önleyici olan karbonatı ballı tüketirseniz kısa süre içerisinde tüm hücreleriniz yenilenecektir. Uyumadan önce mutlaka bir kaşık yiyin! Bal ve karbonatı karıştırıp yerseniz...