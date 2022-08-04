Bal ve karbonat karışımı tarifi: Uyumadan önce mutlaka bir kaşık yiyin! Hücreleri yeniliyor

KARBONAT Karbonat, tuzlu ve asidik bir tadı olan iki birim sodyum ve üç birim karbonun birleşmesi sonucu oluşan beyaz bir tozdur. Kolay bulunabilen, ekonomik ve birçok faydası bulunan bu maddenin en önemli özelliği suda kolaylıkla çözülebilmesidir. Günlük yaşamda birçok alanda kullanılır. Endüstri alanında, cilt bakımlarında, etkili bir temizleyici madde olması sebebiyle temizlik ürünlerinde ve daha birçok alanda sıklıkla kullanılan bir mineral grubudur. BAL Fruktoz ve glikoz gibi şekerlerin yanı sıra magnezyum, potasyum, kalsiyum, sodyum klorür, kükürt, demir ve fosfor gibi mineraller bakımından zengin bir kaynak olan bal, yüzyıllar öncesinde tıp alanında kullanılıyordu. Çiçek, kestane ve çam gibi çeşitleri olan bal nektar ve polen kaynaklarının niteliklerine göre B1, B2, C, B6, B5 ve B3 vitaminleri bulunuyor. İnsan sağlığı açısından oldukça değerli bir besindir.