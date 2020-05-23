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Evde bayram namazı kılınır mı? İlahiyatçılar ikiye bölündü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerin kapatılmasıyla birlikte, vatandaşlar evde bayram namazı kılınır mı sorusunu gündeme getirdi. İlahiyatçılar, camide cemaatle kılınma zorunluluğu olduğu bilinen bayram namazına ilişkin farklı görüşler dile getiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 09:43:00 -

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası, hastalıkla mücadele kapsamında camiler ibadete kapatıldı. Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı ve camilerin ibadete kapalı olması nedeniyle, bayram namazının nasıl kılınacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar, evde bayram namazı kılınır mı sorusunu gündeme getirdi. Peki evde bayram namazı kılınır mı? Camide cemaatle topluca kılınması gerektiği bilinen bayram namazının evde kılınıp kılınmayacağı konusunda ilahiyatçılar farklı görüşler dile getirdi.

Din İşleri Başkanvekili Zeki Sayar, bayram namazının camide kılınması gerektiğini belirterek, vatandaşların evlerinde duha namazı kılınması tavsiyesinde bulundu.

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez ise, zaruret olduğunu belirterek evde bayram namazı kılınacağını savundu.

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan da, özellikle şafi alimlerin görüşlerini hatırlatarak, evde bayram namazı kılmamın mümkün olduğunu söyledi.

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