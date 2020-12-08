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Ekonomi Evde bakım maaşı yattı mı? | Evde bakım parası yatan iller hangileri?
Ekonomi

Evde bakım maaşı yattı mı? | Evde bakım parası yatan iller hangileri?

Evde bakım parası yatan iller? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç bireyler için her ay ödeme yapıyor. Evde bakım parası alanlar ise maaşların yatıp yatmadığını merak ediyor. Peki, evde bakım parası hangi illerde yattı? | Evde bakım parası yatan iller? | Evde bakım parası sorgula | Cep telefonuyla evde bakım parası sorgula

Yeniakit Publisher
2020-12-08 09:39:00 -
Evde bakım maaşı yattı mı? | Evde bakım parası yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı yatan iller | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç engelli ve yaşlılar için maaş ödemesi yapıyor. Evde bakım maaşı illere göre bir sıralamayla yatırılıyor. Vatandaşlar hangi illerde evde bakım maaşının yatırıldığını araştırıyor. Peki, hangi illerde evde bakım maaşı yattı?

Evde bakım maaşı yattı mı? | Evde bakım parası yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı her ayın 15’inde hesaplara yatmaya başlıyor. 8 Aralık itibariyle henüz hiçbir ilde evde bakım maaşı yatmadı.

Evde bakım parası sorgula

Evde sakım parasının yatıp yatmadığını e devletten kontrol edebilirsiniz. Ayıca maaşınızı Ziraat Bankası’ndan alıyorsanız; sms ile sorgulama yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası'ndan maaş alıyorsanız; cep telefonunuzun sms kısmına 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderin. Bu işlem için operatörünüz 1 sms ücreti kesecektir. Mesajı attıktan kısa süre içerisinde bakiyeniz hakkında telefonunuza sms gelecektir.

E DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı ne kadar?

Evde bakım maaşına son olarak temmuz ayında zam yapıldı. Yapılan zammın ardından evde bakım maaşı 1.544,61 TL oldu.

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