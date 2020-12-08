Evde bakım maaşı yatan iller | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç engelli ve yaşlılar için maaş ödemesi yapıyor. Evde bakım maaşı illere göre bir sıralamayla yatırılıyor. Vatandaşlar hangi illerde evde bakım maaşının yatırıldığını araştırıyor. Peki, hangi illerde evde bakım maaşı yattı?

Evde bakım maaşı yattı mı? | Evde bakım parası yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı her ayın 15’inde hesaplara yatmaya başlıyor. 8 Aralık itibariyle henüz hiçbir ilde evde bakım maaşı yatmadı.

Evde bakım parası sorgula

Evde sakım parasının yatıp yatmadığını e devletten kontrol edebilirsiniz. Ayıca maaşınızı Ziraat Bankası’ndan alıyorsanız; sms ile sorgulama yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası'ndan maaş alıyorsanız; cep telefonunuzun sms kısmına 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderin. Bu işlem için operatörünüz 1 sms ücreti kesecektir. Mesajı attıktan kısa süre içerisinde bakiyeniz hakkında telefonunuza sms gelecektir.

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Evde bakım maaşı ne kadar?

Evde bakım maaşına son olarak temmuz ayında zam yapıldı. Yapılan zammın ardından evde bakım maaşı 1.544,61 TL oldu.