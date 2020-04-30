Ev hizmetlerinde çalışanlar destek parası alır mı?
Ev hizmetlerinde çalışanlar 1000 TL nakit yardım desteğinden yararlanır mı? Sorusu merak ediliyor. 3 ay boyunca 1.177 TL ödeme yapılacak. Peki kimler nakit desteğinden faydalanacak? Ev hizmetlerinde çalışanlar destek parası alır mı? 1177 TL nakdi ücret desteğinden kimler yararlanabilecek? 1177 lira destek alma şartları neler?
Koronavirüs önlemleri kapsamında günlük 39.24 lira, aylık da 1.177 lira nakdi ücret desteğinden kimlerin yararlanacağı netleşti. 15 Mart tarihinden itibaren ücretsiz izne ayrılanların nakit desteği alıp alamayacağı, destekten yararlanmak için kimin başvurması gerektiği gibi konular muallaktaydı. Yayımlanan genelgeyle bu konuda tüm merak edilenlere açıklık getirildi.
Koronavinüs salgını döneminde ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik destek olup olmadığına. Hürriyet yazarı Noyan Doğan köşesinde nakit desteğine ilişkin olarak şunları yazdı: “Koronavirüs önlemleri çerçevesinde 17 Nisan’da yürürlüğe giren yasa ile ev hizmetlerinde çalışanlar nakit ücret desteğinden yararlanabilecek. Bundan da sadece ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar yararlanabilecek. Bu destek, 10 günden az çalışanları kapsamıyor. Peki, nakit desteği nasıl alınacak? Yeni düzenleme ile ücretsiz izne çıkartılanlara devlet, günlük 39.24 lira, aylık da 1.177 lira nakdi ücret desteği verecek. İşte bu destekten ev hizmetlerinde çalışanlar faydalanabilecek. Nakit desteği alabilmek için çalışan kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı almaması gerekiyor. İşverenin de çalıştırdığı kişiyi ücretsiz izne çıkartması ve ücretsiz izin süresi boyunca da hiçbir şekilde çalıştırmaması da gerekiyor.”
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