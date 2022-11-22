Ev hayali kurarken dolandırıldılar

Düzce’de faaliyet gösteren çelik konstrüksiyon firmasının mağdur ettiği ileri sürülen vatandaşlar Adliye önünde bir araya geldi. Vatandaşlar, avukat Rümeysa Er aracılığıyla firma sahibi Nizam D. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ev sahibi olma hayaliyle mağdur edildiğini söyleyen Nizam D., “Sapanca’da çelik ev yaptırmak için Nizam D. isminde bir şahısla anlaşmamız vardı. Anlaşmamız, sözleşmemiz olduğu halde 2 senedir peşindeyim. Parasını ödememize rağmen hiçbir şekilde muhatap olmuyor. İşimizi bitirmiyor. Biraz araştırma yapıp, kendisine ulaştığımızda da bizi tehdit ediyor, hakaretler ediyor. Davacıyız, şikayetçi olacağız. Bizim emekliliğimizde başımızı sokacağımız bir yerimiz olsun istedik. Dişimizden, tırnağımızdan, çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkından artırdığımız paraları, çelik konstrüksiyon ev yapması için Nizam D. isimli şahsa kaptırdık. Ödemelerimizi bankalar üzerinden yaptık” dedi.

Emekli olduktan sonra köyüne yerleşmek ve emekliliğini köyünde geçirmek istediği için ev yaptırmaya karar verdiğini söyleyen Emriye Atabek ise hayallerinin yıkıldığını ifade etti. Emriye Atabek, “Artvin Şavşat’ta köydeydim, bir ev yaptırmak istiyordum. Artık emekli oldum, biraz köy hayatı yaşamak istedim. İnternette dolaşırken Nizam D. diye birisi ile karşılaştım. Telefonla konuştuğumda kendisinin de Artvinli olduğunu söyledi. Ayrıca evimi yapacağını ve Mustafa K.’den de paramı alacağını söyledi. Geldi, yerimi gördü, görüştük. Bana örnek bir ev yapacağını söyledi. Bir süre geçtikten sonra yanına İstanbul’dan bir ortak aldığını ve oraya para göndermemi söyledi. Daha önce mağduriyet yaşadığımı söylediğimde ise öyle bir şey yapmayacağını ve köye örnek bir ev yapacağını söyledi. Bende evin başlaması için 50 bin TL para gönderdim. Çelik ev geldi, 3 usta geldi. Kaba inşaatını yaptılar. Kar yağdığı için döndüklerini, bahara yapacaklarını söyledi. Büyük mağduriyet yaşadım” diye konuştu.

Zor süreçlerden geçtiğini belirten Atabek, “Kendisine ulaştığımda yalvardım. Beni tehdit etti. İnternette şikayet yazdığım için başka birisi evini yaptırmaktan vazgeçmiş, ondan sonra beni arayarak cinsiyetçi küfürler etti. Sosyal medyada mağdurların oluşturduğu bir sayfa var. Orada çok fazla insan var bu şekilde. Hayatım boyunca yaptığım yatırımları oraya döktüm. Ev yaptırmak istediğime pişman oldum” şeklinde konuştu.