Ev çikolatası (Yumurtasız margarinsiz): Evde doğal çikolata yapımı ve kakaodan çikolata yapımı

Çikolata yapımı hem keyifli hem de lezzetli bir uğraştır. Bu uğraşa, genellikle bir tatlı tarifi veya çikolatayı farklı şekil ve çeşitlerde değerlendirmek için girişilir. Özellikle son yıllarda, ikinci seçenek oldukça revaçtadır. Bu seçenek, çikolatayı hem görkemli bir görüntüye ulaştırmak hem de kendi damak tadınıza uygun hale getirmek anlamına gelir.

Çikolata Yapımına Başlamadan Önce Birkaç Temel Nokta

Öncelikle, farklı şekilde ve çeşitte ev yapımı çikolataların kuvertür çikolata ile yapıldığını bilmenizde fayda var. Kuvertür çikolataların tercih edilmesinin nedeni ise, kakao yağının fazla olmasıdır. Bu yüzden, marketlerden aşina olduğumuz paketli çikolatalar yerine, %70 civarında kakao yağı içeren kuvertür çikolatalar tercih edilmelidir.

Ayrıca çikolatanın içeriğinde bitkisel yağın az olmasına dikkat edilmelidir. Bitkisel yağın ideal oranı %5 civarındadır. Kısaca, aldığınız kuvertür çikolatanın büyük bölümünün kakao ve kakao yağından oluşması yapacağınız çikolatanın kalitesi açısından önemlidir. Kuvertür çikolata, pastacılık malzemeleri satan dükkanlardan edinilebilir.

Ev Çikolatası (Yumurtasız margarinsiz) Tarifi İçin Malzemeler

1.5 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

3 su bardağı kavrulmuş un

2 paket vanilya

3 tepeleme yemek kaşığı kakao

Ev Çikolatası (Yumurtasız Margarinsiz) Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce unu kokusu çıkana kadar kavurun ki çikolatanız un kokmasın.

Ocağı kapatınca vanilyanın 1 paketini ekleyip karıştırın.

Çırparken üzerinize sıçramaması için şeker ve sütü 1 litrelik cam kavanoza koyun ve mikserle çırpın.

Yağı ve kakaoyu ekleyip onları da iyice çırpın.

Karışımı kavanozdan geniş bir kaba boşaltın.

Unu yavaş yavaş ekleyerek çırpın. Kıvamını istediğiniz gibi ayarlayın, koyu isteyen daha fazla un ekleyebilir.

Son olarak kalan 1 paket vanilyayı da ekleyip çırpınca çikolatanız hazır.

Evde doğal çikolata yapımı

Tencereye biraz su doldurup, üstüne koyacağınız cam bir kap ile kakao yağını orta ateşte eritin. (Suyun kâsenin içine gelmediğinden emin olun.) Kakao yağı tamamen eridiğinde, ocaktan alın. Kabın içine kakao tozu, vanilya ve diğer özleri ekleyip, soğumasını bekleyin.

İlginizi çekebilir → Caponata nedir? Caponata tarifi (İtalyan işi patlıcan) nasıl yapılır? İtalyan mutfağından pratik bir lezzet → TIKLAYINIZ

Kakaodan çikolata yapımı

Sıfırdan benmari yöntemiyle çikolata yapımı

Bir tencereye su koyup kaynatıyoruz. İçerisinde kakao yağı olan kabımızı tencerenin üzerine oturtuyoruz. Kakao yağını kabın içerisinde benmari usulü yöntemle eritiyoruz. 3 yemek kaşığı kakao tozunu kâseye ilave edip yedire yedire kısık ateşte karıştırıyoruz.

İlginizi çekebilir → Lokanta usulü kuru fasulye tarifi: Püf noktalarıyla en iyi kuru fasulye nasıl yapılır? Islatmadan kuru fasulye tarifi olur mu? → TIKLAYINIZ