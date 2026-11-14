Esnaf halinden memnun: Fiyatlar 100 TL'ye kadar düştü!

Bu kadar bolluk uzun zamandır olmadı. Biz bunları geçmişte de yaşadık ama bu acayip bir bolluk. 3-4 senedir palamut zaten olmuyordu. Bu doğanın bir olayı. Doğa 5-10 senede bir böyle bolluk yaşatıyor. Her sene denizde palamut var ama bu kadar üremiyor. Demek ki şartlar elvermiyor. Bu sene bütün şartlar birbirine denk geldi" ifadelerini kullandı.