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Ekonomi
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Esnaf halinden memnun: Fiyatlar 100 TL'ye kadar düştü!

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Esnaf halinden memnun: Fiyatlar 100 TL'ye kadar düştü!

Kocaeli'nde tezgahlarda palamut bolluğu yaşanırken, fiyatlar 100 TL'ye kadar düştü.

#1
Foto - Esnaf halinden memnun: Fiyatlar 100 TL'ye kadar düştü!

Kocaeli'de balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanırken, tanesi 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu sezon son 10-15 yılın en bereketli dönemlerinden birinin yaşandığını belirten balıkçı esnafı Kemal Bineklioğlu, palamudun hem büyüklüğü hem de miktarıyla dikkat çektiğini söyledi. Balık fiyatlarının uygun seviyelerde olduğunu ifade eden Bineklioğlu, vatandaşlara özellikle çocuklarına balık yedirmeleri tavsiyesinde bulundu.

#2
Foto - Esnaf halinden memnun: Fiyatlar 100 TL'ye kadar düştü!

"BU BALIK MİLLİ SERVET" Avlanan balıkların değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bineklioğlu, "Bu balık yakalandığı zaman çok kısa zamanda tüketilmesi gerekir. Eğer tüketilmez, sürümü olmazsa satılamayacak hale gelir. Onun için de denize döküyorlar. Denize dökmeleri iyi, çöpe atmıyorlar. Hiç olmazsa denizde yaşayan balıklar onu yer, onlar da gelişir. Bu balık milli servet. İnsanlar bu balıkları yavaş yavaş yakalar, gerekirse buzhanelere konulur. Kota koyarsın, uygularsın. Denize dökülecek kadar balık yakalanmaz. Avcılığın belli bir plan dahilinde yapılması gerekir" dedi.

#3
Foto - Esnaf halinden memnun: Fiyatlar 100 TL'ye kadar düştü!

"SON YILLARIN EN BÜYÜK BOLLUKLARINDAN BİRİ" Palamut avcılığında uzun yıllardır görülmeyen bir sezon yaşandığını anlatan Bineklioğlu, "Son yılların en büyük bolluklarından biri. Balıkların her biri 1 kilo civarında.

#4
Foto - Esnaf halinden memnun: Fiyatlar 100 TL'ye kadar düştü!

Bu kadar bolluk uzun zamandır olmadı. Biz bunları geçmişte de yaşadık ama bu acayip bir bolluk. 3-4 senedir palamut zaten olmuyordu. Bu doğanın bir olayı. Doğa 5-10 senede bir böyle bolluk yaşatıyor. Her sene denizde palamut var ama bu kadar üremiyor. Demek ki şartlar elvermiyor. Bu sene bütün şartlar birbirine denk geldi" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Esnaf halinden memnun: Fiyatlar 100 TL'ye kadar düştü!

"PATATESTEN UCUZ BALIK VAR" Vatandaşları balık tüketmeye davet eden Bineklioğlu, "Şu anda patatesten ucuz balık var. Bir kilo patates 50 lira, bir tane 1 kiloluk palamut 50 liraya da satılıyor, 100 liraya da satılıyor.

#6
Foto - Esnaf halinden memnun: Fiyatlar 100 TL'ye kadar düştü!

Balık yiyin, çoluk çocuğunuza balık yedirin. Izgara yapın, tava yapın, köftesini yapın. Biz çocukluğumuzda balık köftesi yerdik. Annelerimiz bize balıktan köfte yapardı. Bu kadar doğal bir gıda varken değerlendirmek lazım" şeklinde konuştu. "TASARRUF BU ÜLKENİN KALKINMA NOKTASIDIR" Tasarrufun ve yerli ürünlerin önemine de değinen Bineklioğlu, "Bir tüketim çılgınlığı var. İnsanlar az alayım, israf etmeyeyim diye düşünmüyor. Tasarruf bu ülkenin kalkınma noktasıdır. Bir de yerli malını unutmayın. Bu palamutlar bizim denizlerimizin ürünü. Bunları tüketmek millete, devlete katkı demektir. Devlet birçok yerde yemek çıkarıyor, palamut çıkarsın insanlara. Herkesi balık yemeye, anne babaları da çocuklarına balık yedirmeye davet ediyorum" dedi.

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