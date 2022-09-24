Caponata nedir? Caponata tarifi (İtalyan işi patlıcan) nasıl yapılır? İtalyan mutfağından pratik bir lezzet

Caponata nedir? Ne demek?

İtalya'nın Sicilya bölgesine ait olan Caponata doğranmış kızarmış patlıcan ve sebzelerle hazırlanan bir yemektir. Ana malzemesi patlıcandır. Caponata, şakşukaya da benzetilir. Caponata, aslında zeytinyağlı bir sebze yemeğidir. Ülkemiz mutfağında yer alan şakşukaya benzemekte olan Caponata, genellikle kızartılmış ekmekle yenilir. Patlıcan tuzlandıktan sonra acı suyunu bırakana kadar güneşte bekletilir ve ardından fırınlanarak yapılır. Her ne kadar adı Sicilya mutfağında geçse de kökeni hakkında farklı iddialar var. Bunlardan biri de caponatanın Katalan mutfağına ait olduğu yönünde. İddiaya göre caponata 1700'lü yıllarda Katalan denizciler tarafından deniz yolculuğu sırasında ançüvezle yapılıyormuş. İspanya ve İtalya'nın coğrafya olarak birbirinden çok uzak olmamaları ve tarih boyunca pek çok yemeğin farklı coğrafyalara denizciler tarafından taşınmış olduğu gerçeği de bu ihtimali güçlendiriyor. Patlıcan ve sebzelerden yapılan İtalya'nın meşhur yemeğini evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

Caponata (İtalyan İşi Patlıcan) Tarifi İçin Malzemeler

3 adet patlıcan

4 tane domates

2 soğan

2 yemek kaşığı kapari

1 çay kaşığı üzüm sirkesi

50 gr kuru üzüm

4 dal kereviz sapı

50 ml su

4 dal fesleğen

5 yemek kaşığı kavrulmuş dolmalık fıstık

Karabiber

Tuz

Caponata (İtalyan İşi Patlıcan) Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce patlıcanları küp doğrayıp 4 yemek kaşığı zeytinyağ ile 15-20 dk kavurarak pişiriyoruz. Yumuşak ayrı bir kaba boşaltıyoruz. Tavaya soğan sarımsak 5 dk pişirdikten sonra küp doğranmış domatesleri ilave ediyoruz. biraz yumuşayana kadar pişirip patlıcanları ilave ediyoruz. Kuru üzüm, kereviz sapı kaparileri ilave edip 5 ml sıcak su ilave edip kaşık ateşte pişiriyoruz. En son karabiber ve fesleğenide ilave edip servis ediyoruz,