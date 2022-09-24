Lokanta usulü kuru fasulye tarifi: Püf noktalarıyla en iyi kuru fasulye nasıl yapılır? Islatmadan kuru fasulye tarifi olur mu?

KURU FASULYE TARİFİ | Mütevazı sofraların vazgeçilmez yemeği olan, kolay yapımı ve lezzetiyle büyük küçük herkesin sevdiği, hem yemek olarak tüketilebilen hem de piyazıyla meze olarak mideleri şenlendiren kuru fasulyenin tarifi arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. En güzel kuru fasulyeyi yapmak isteyenler için biz de haberimizde Kuru fasulye nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir? sorularını cevapladık. İşte detaylar...

KURU FASULYE TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı kuru fasulye

1 adet kuru soğan

1 adet kırmızı süs biberi

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

KURU FASULYE NASIL YAPILIR?

Kuru fasulyeler 1 gece önceden suya ıslanır. Islama suyu dökülüp yeni su eklenerek haşlanır.

Minik küpler halinde doğranmış kuru soğan ve biber sıvı yağda pembeleşene kadar kavrulur.

Üzerine salçalar eklenerek karıştırılır, haşlanmış kuru fasulyeler de eklenerek kavrulmaya devam edilir (etsiz kuru fasulyede su eklenmeden önce bolca kavurmak gerekir.)

Yaklaşık 3-4 dk. kavrulduktan sonra üzerini 3 parmak geçecek kadar su eklenir baharatlar da eklenerek harlı ateşte 5 dk. kadar pişirilip altı kısılır.

Fasulyeler yumuşayana kadar pişirilir (fasulyenin cinsine göre değişiklik gösterir.)

KURU FASULYE PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI NEDİR?

Kuru fasulyeleri 1 gece önceden ıslattığımız zaman pişirmeniz daha kolay olacaktır. Bu yüzden fasulyeleri 1 gece önceden ıslamalısınız.

Fasulyeleri düdüklüde pişirdiğinizde çok daha kısa süre de pişirebilirsiniz.

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Islatmadan kuru fasulye tarifi olur mu?

Kuru Fasulye (Islatmadan - Haşlamadan) Tarifi İçin Malzemeler

3 su bardağı kuru fasulye

2 litre su

Salça Sosu İçin;

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ufak ufak doğranıp haşlanmış et (ben etleri önceden düdüklü tencerede haşlayıp, birer yemeklik poşetleyip buzluğa atıyorum)

2,5 su bardağı su

Kuru Fasulye (Islatmadan - Haşlamadan) Tarifi Nasıl Yapılır?

Fasulyeleri iyice yıkayalım. Vitaminler suda kaldığı için, suyunu dökmeyeceğiz. 2 litre suyu ve fasulyeleri düdüklü tencereye alalım, tencerenin düdüğü öttükten sonra 25 dakika pişirelim. Ocaktan alıp, salça sosuna başlayalım. Etleri tavaya alalım, üzerine yemeklik doğranmış soğanı ve yağı ilave edelim. 4-5 dakika kavuralım. Salçaları da ilave edip, 2-3 dakika kavuralım. 2,5 su bardağı suyun yarım bardağını ekleyelim, 2 dakika pişirelim. Salçanın çiğ kokusu gitsin diye yapıyoruz bu işlemi. Havası çıkmış düdüklü tencereye ilave edip, kalan 2 bardak suyu da ekleyelim. Tencerenin düdüğü öttükten sonra, 25 dakika pişirelim. Ocaktan alıp, havasını çıkınca tencereye normal kapak kapatalım. Bir 5-10 dakika bu şekilde pişirelim ve lokum gibi fasulyemiz hazır. Afiyet olsun.

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