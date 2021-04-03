THY Euroleague'de play off karşılaşmalarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, son 8'e kalarak büyük bir başarıya imza attı. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun rakipleri önümüzdeki hafta oynanacak son hafta maçlarıyla netleşecek.

Euroleague'in bitimine iki hafta kala Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, turnuvanın 2'nci devresinde yakaladıkları çıkışla ön plana çıktı. Temsilcilerimiz turnuvanın 2'nci yarısında oynadıkları 15 maçta 13 galibiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, sadece 2 mağlubiyet aldı.

Euroleague play off maçları ne zaman başlayacak?

2020-21 Euroleague Play-off (çeyrek final) turu Nisan ayında gerçekleştirilecek. 1., 2. ve (gerekirse) 5. maçlar 1. takımın, 3. ve (gerekirse) 4. maçlar 2. takımın ev sahipliğinde yapılacak. 3 galibiyete ulaşan takımlar Dörtlü Final'e çıkacak.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in hedefi ise Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak olan Dörtlü Finale kalmak.