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Ekonomi EÜ Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
Ekonomi

EÜ Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 13:51:00 -
EÜ Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ege Üniversitesi birimlerine, 10.07.2018 tarih ve 30474 Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca "öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi" alınacak.

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